Явка на местных выборах в Латвии оказалась самой низкой в истории страны

На выборах в местные органы власти в Латвии проголосовали 34,07% граждан, сообщил представитель ЦИК страны.

Как отметили в ЦИКе, явка стала «самым низким показателем в истории муниципальных выборов» в Латвии. Участие в голосовании приняли 270456 жителей страны из 964339 имеющих право голосовать. Избирались местные органы власти 34 краев и шести городов государственного значения, передает РИА «Новости».