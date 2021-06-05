 

Алена Шишкова похвасталась великолепными апартаментами: “У каждой своя комната”

05.06.2021, 22:42, Разное
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Популярная модель и экс-возлюбленная рэпера Тимати Алена Шишкова недавно в разделе Stories своего микроблога в Instagram провела интерактивное общение со своими подписчиками, в рамках которого поделилась несколькими фактами из личной жизни. В частности, знаменитость похвасталась фолловерам фотоснимком шикарной квартиры, в которой в настоящее время проживает.
Выяснилось, что жить в квартире, которую модель приобрела некоторое время назад, пока возможности нет – там сейчас идет ремонт. Поэтому пришлось снять временные апартаменты, однако и они позволяют проводить время с достаточной степенью комфорта. “Она большая, просторная. Мы живем здесь с Алисой и няней. У каждой своя комната и ванная. И общая большая гостиная”, – так описала свою съемную квартиру Алена Шишкова.

Изображение взято с: [email protected]
К слову, поклонники поинтересовались у звезды о том, как ей удается гармонично совмещать работу и личную жизнь. Красавица призналась, что старается всецело отдаваться своим рабочим делам, не обделяя при этом вниманием и свою дочь Алису. Однако, когда подобный баланс находится под угрозой, на помощь ей приходят родные – бабушки и дедушки.

Источник: www.instagram.com



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