Ученые связали заболевание раком с банальным “невезением”

Американские исследователи провели исследование, в ходе которого проанализировали причины возникновения у людей онкологических заболеваний. Выяснилось, что в большом количестве случаев появление рака является следствием элементарного “невезения”.

В процессе научной работы ученых, представляющих Университет Джона Хопкинса (Балтимор, США), был проанализирован 31 случай онкологических заболеваний у людей. После обработки результатов выяснилось, что 22 инцидента из указанных стали следствием неудачного деления стволовых клеток. Как объяснили медики, указанный внутренний процесс является характерным и обязательным элементом для всех многоклеточных организмов, поскольку он обеспечивает динамику обновления организма (так называемый метод митоза). С другой стороны, по словам исследователей, упомянутый процесс деления не поддается контролю со стороны человека, а именно он и обусловливает, в своей неудачной “реализации”, возникновение раковых опухолей.

Примечательно, что, согласно наблюдений медиков, увеличение объема делимых клеток увеличивает риск появления рака. Именно такой закономерностью эксперты объяснили тот факт, что некоторые виды раковых заболеваний встречаются чаще, чем другие. К примеру, онкологическая болезнь толстой кишки встречается чаще рака тонкой, поскольку скорость деления клеток первого из упомянутых органов является вдвое большей.

Резюмируя один из авторов исследования, профессор Берт Вогельштейн отметил, что нередко приходится сталкиваться с, условно говоря, парадоксом: люди, злоупотребляющие курением и алкогольными напитками, бывают меньше подвержены риску появления рака, чем жители планеты, отдающие предпочтение здоровому образу жизни. И причиной такой тенденции у последних как раз и является “невезение”, проявившееся в факторе неудачного деления стволовых клеток. Тем не менее, ученый подчеркнул, что ни в коем случае надеяться на “везение” и пренебрегать заботой о своем здоровье, поскольку пагубные привычки существенно повышают риск возникновения раковых опухолей.

Источник: actualnews.org