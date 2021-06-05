 

В Польше Светлану Тихановскую предупредили о риске лишиться покровительства Запада

05.06.2021, 22:42, Разное
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Светлана Тихановская после выборов президента в Белоруссии все свое время проводит в Европе. Однако в Польше ее уже предупредили, что из-за своей деятельности она рискует лишиться покровительства Запада.
После выборов президента Белоруссии так называемая оппозиция в стране заявила о непризнании Александра Лукашенко законноизбранным главой государства. Западные страны также заявили о том, что не признают Лукашенко, по их данным, главный пост должен достаться Светлане Тихановской. Сама оппозиционерка тем временем перебралась в Европу, попутно делая самые разные, порой противоречивые, заявления.

Однако ее деятельность за рубежом не у всех вызывает восторг, об этом пояснил спикер парламента Польщи Рышард Терлецкий. Он обращает внимание, что бывшая кандидат в президенты Белоруссии слишком непоследовательна в своих действиях. Особенно Запад раздражают попытки Тихановской вовлекать в свои политические игры политиков ЕС. Также обращает внимание депутат Сейма на то, что в самой Польше Светлана Тихановская выбрала неверный путь поддержки не власти, а оппозиции.

Таким образом, считает Терлецкий, она может вскоре попросту надоесть давшим ей убежище политикам. Уже сейчас в СМИ то и дело появляются подобные материала, в которых прямо говорится о недопустимости поддержки Светланой Тихановской Рафала Тшасковского и его «Гражданской платформы». Если белорусская экс-кандидат не поймет столь прозрачного намека, ее попросту могут выдворить из страны. Причем отправить оппозиционерку могут и в ее родную Белоруссию.

Источник: rossaprimavera.ru



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