Путин назвал Меркель надежным партнером и сказал, что “обязательно” будет скучать по ней

Путина спросили, будет ли он скучать по Меркель, когда она покинет пост канцлера.

“Обязательно”, – ответил он.

По словам главы Кремля, с Меркель у него сложились деловые отношения.

“Что-то нам может нравиться, что-то может не нравиться, но она надежный, стабильный партнер. Мне бы очень хотелось, чтобы стабильность и надежность присутствовала и в деятельности будущего правительства Федеративной Республики Германия”, – сказал он.

Путин добавил, что “очень высоко ценит” Меркель.

“Она очень опытный политик, человек прямой, но надежный, потому что если мы о чем-то договаривались, то я вижу, и для меня это, честно говоря, удивительно, но это на самом деле так, она человек последовательный, умеющий отстаивать свою позицию. Мы это и на себе чувствуем, мы чувствуем это по нашим совместным делам”, – отметил глава Кремля.

Он не уточнил, какие именно имел ввиду совместные проекты, но Меркель критикуют за поддержку строительства газопровода “Северный поток – 2”. В частности, президент Украины Владимир Зеленский говорил, что ожидал большего от Меркель, хотя и благодарен ей как украинец.

20 апреля Меркель спросили, считает ли она Путина убийцей, канцлер не ответила прямо.

“Что касается Владимира Путина, когда речь идет о критике в его адрес, я его тоже критикую, в том числе в личном общении. Я пытаюсь критиковать то, что считаю неприемлемым в плане прав человека в России”, – сказала тогда она.

Контекст:

Меркель, которая возглавляет правительство страны уже 15 лет, отказалась снова выдвигать свою кандидатуру на выборы, которые пройдут этой осенью. Об этом она заявила еще в 2018 году, а в новогоднем обращении в 2021 году подтвердила свое решение.

Правящая партия “Христианско-демократический союз” (ХДС) выдвинула кандидатом в канцлеры своего лидера и премьер-министра земли Северный Рейн – Вестфалия Армина Лашета.

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