Протасевичу не стоит рассчитывать на госадвокатов, есть другие варианты – Фейгин

“Адвокатура Беларуси как институт уничтожена очень давно. Там есть ряд принимавшихся на протяжении последних 20 лет законов, ужесточающих ситуацию в процессе с правами защитника, и поэтому они не могут практически ничего. Они не могут рассказывать о деле, не могут публично ничего комментировать, на это прямой запрет и уголовная ответственность”, – сказал он.

По словам правозащитника, в Беларуси адвокатам “внутри страны сделать ничего нельзя, судов там тоже нет”.

Фейгин считает, что “отдельным защитникам” Протасевича есть смысл использовать международные процедуры.

“В Женеве есть подразделение ООН, которое занимается внесудебным порядком рассмотрения подобного рода дел, это идет по линии МИД. Возникает обязательство именно перед ООН – не перед какими-то иными институтами универсальной юстиции. От имени комитетов ООН министерству иностранных дел Беларуси задаются вопросы по поводу судьбы Протасевича, и могут быть ощутимые последствия, если на эти вопросы не откликаться, не допустить мониторинговую комиссию”, – объяснил он.

Правозащитник отметил, что вопросы международных организаций “часто игнорируют”.

“Для Беларуси это вообще не вопрос, но других процессуальных прав у адвокатов там нет, нужно не питать иллюзий”, – подчеркнул Фейгин.

Контекст:

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку якобы из-за сообщения о минировании (впоследствии взрывчатых веществ на борту не нашли). “Для сопровождения” самолета по поручению считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко был поднят истребитель белорусских ВВС.

После проверки борта белорусские спецслужбы сняли с рейса и задержали Протасевича и его девушку, россиянку Софью Сапегу (в Минске с самолета сошли еще несколько человек, в Ryanair подозревают, что это были агенты КГБ Беларуси, Лукашенко отрицает). Их признали политзаключенными.

По данным белорусских СМИ, Протасевичу вменяют три статьи Уголовного кодекса Беларуси с максимальной санкцией до 15 лет.

Преследование Протасевича связывают с Telegram-каналом NEXTA. Паблик получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов в Беларуси.

24 мая появилось видео с Протасевичем, в котором он говорит, что находится в СИЗО в Минске, сотрудничает со следствием и дает признательные показания “по факту организации массовых беспорядков в Минске”. В Европе отмечали, что на лице журналиста были видны следы избиения.

Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.

3 июня на провластном канале ОНТ появилось полуторачасовое “интервью” Протасевича. В нем оппозиционер, в частности, сказал, что признал вину по уголовному делу об организации массовых беспорядков, заявил, что не хочет больше “лезть в политику”, а также прокомментировал слухи о якобы участии в батальоне “Азов”. При этом на его руках были видны следы травм.

В команде лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской заявили, что Протасевич – “заложник в руках террористов”. “Это не фильм, а запись результата пыток, и таким образом режим свидетельствует против себя”, – сказала пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина. Советник Тихановский Франак Вячорка заявил, что Протасевич является “заложником режима”.

Отец Протасевича выразил уверенность, что его сына заставили говорить все, что было сказано в интервью ОНТ. Также он обратил внимание, что к Роману не допускают адвоката, но допустили телевидение.

В МИД Великобритании заявили, что “интервью явно проходило под принуждением”.

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