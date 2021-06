В Буркина-Фасо около 100 человек погибли в результате теракта

Нападавшие в ночь с 4 на 5 июня убили мирных жителей, сожгли дома и рынок.

По предварительной информации правительства, это самое жестокое нападение за последние годы. Действия нападавших власти страны назвали терактом, но пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за случившееся.

В стране объявлен трехдневный траур по погибшим, написал в Twitter президент Буркина-Фасо Рох Каборе.

Face à cette tragédie, j’ai décrété un deuil national de 72 h, à compter de ce jour à 00h00.

Les forces de défense et de sécurité sont à pied d’œuvre, pour rechercher et neutraliser les auteurs de cet acte ignoble.

Nous devons rester unis et soudés contre ces forces du mal 2/2

— Roch KABORE (@rochkaborepf) June 5, 2021

Reuters пишет, что с начала года в Мали, Буркина-Фасо и Нигере участились нападения на мирное население со стороны джихадистов, связанных с Аль-Каидой и ИГИЛ. В мае в результате таких атак в Буркина-Фасо погибло 30 человек, отмечает ВВС.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—