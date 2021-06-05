 

Скончался заместитель командира полка “Азов”

05.06.2021, 22:40, Новости дня
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“Утром 5 июня внезапно умер заместитель командира полка “Азов” по тылу Александр Павлюк с позывным Чак. 58-летний старший лейтенант отвечал за материально-техническое обеспечение наших воинов. Он был настоящим другом для каждого – умел сплачивать людей и находил компромиссы в любых ситуациях”, – говорится в сообщении.

Причину смерти военнослужащего в “Азове” не раскрыли.

Павлюк родом из Рокитного Ровенской области, в “Азов” вступил осенью 2014 года. За время службы получил ряд наград, в частности, орден Даниила Галицкого.

Контекст:

“Азов” основан 5 мая 2014 года в виде батальона, 17 сентября того же года был реорганизован, на его базе создали одноименный полк. Сейчас полк “Азов” находится в структуре Нацгвардии Министерства внутренних дел Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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