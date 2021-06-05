Мнение: Красные корейские партизаны в Гражданской войне 1917-1922

Неплохое видео о корейцах, которые принимали участие в гражданской войне в России (в основном на Дальнем Востоке, но не только. Стоит отметить, что еще до 1917-го года отряды корейцев воевали за Российскую Империю против японцев и немцев. В первую мировую войну около 400 корейцев воевали на стороне царской армии.

Про корейцев на службе России до 1917-го года – https://koryo-saram.ru/korejtsy-zashhitniki-rossii-do-1917-goda/

Корейцы после 1917-го года. На стороне большевиков – https://koryo-saram.ru/korejskie-internatsionalisty-uchastniki-grazhdanskoj-vojny-na-dalnem-vostoke-beseda-istorika-valentina-paka/

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