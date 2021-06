Мнение: Самоуверенное фейкожорство, система борьбы с мошенниками и расизм в коде браузера

1. Дотошные американские учёные провели целое исследование и блестяще подтвердили очевидное – люди, которые не склонны к анализу и сомнениям, легче ведутся на фейки, и наоборот, те кто сомневается и проверяет – не ведутся:

https://nplus1.ru/news/2021/06/02/fake-news

Американские исследователи опросили 8285 человек и выяснили, что участники, наиболее уверенные в своей способности отличать правдивые новости от фальшивых, чаще становились жертвами дезинформации. Также в работе, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, сообщается, что излишне самоуверенные люди чаще делились фейковыми новостями в соцсетях.

Фейковые новости и слухи распространяются в соцсетях быстрее реальных новостей. К такому выводу ученые пришли, проанализировав записи 3 миллионов пользователей твиттера за все время существования социальной сети. Хорошим примером служит случай, когда группа хакеров взломала твиттер-аккаунт агентства Associated Press, от имени которого был выпущен твит: «Срочные новости! Два взрыва в Белом доме. Барак Обама ранен», он моментально распространился среди пользователей соцсетей и привел к падению фондового рынка на 140 пунктов.

Поэтому важно понимать механизмы, которые побуждают людей распространять фейковый новости и доверять им. Например, недавние исследования показали, что люди, склонные к анализу, с большей вероятностью отличали правдивые новости от фальшивых, а люди, полагающиеся на эмоции, чаще принимали фейковые новости за реальные.

2. Российские банки зашевелились и начали предлагать решения по прищучиванию телефонных мошенников:

https://lenta.ru/news/2021/06/02/fight/

Тинькофф Банк предложил создать систему учета и анализа телефонного мошенничества (СУАТМ). С ее помощью можно анализировать входящие звонки для поиска операторов, обслуживающих телефонных мошенников, пишет РБК.

Недобросовестные операторы проводят звонки злоумышленников с подменных номеров в адрес банковских клиентов. По замыслу, если клиент сообщил банку о мошенническом звонке, то финансовая организация должна передать эту информацию в СУАТМ. После этого система узнает, какой оператор инициировал звонок, обратится к нему с вопросом, инициировал он этот звонок сам или принял его от другого оператора.

Если первый вариант, то это значит, что оператор не контролирует использование номерной емкости и, возможно, обслуживает аферистов. Это новый способ борьбы с телефонными мошенниками, поскольку в стране нет подобной системы. Предложения Тинькофф Банка находятся в работе, идет процесс формирования рабочей группы.

3. Борьба с расизмом на Западе столь всеобъемлюща, что достигла уже изнанки программного кода. Вот что пишет блогер Сергей Цветков:

https://sergeytsvetkov.livejournal.com/1668346.html

Чтобы не ранить чёрные сердца.

«В рамках работы по переводу браузера на применение инклюзивной терминологии файл «master_preferences» переименован в «initial_preferences». Для сохранения совместимости поддержка «master_preferences» некоторое время ещё сохранится в браузере. Ранее браузер уже избавился от использования слов «whitelist», “blacklist” и «native».»

Релиз Chrome 91: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=55212

У слова master уже нет других толкований? Только «хозяин», но никак не «основной»?