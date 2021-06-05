 

SRF – Намибии не хватило миллиарда евро от Германии для полноценного примирения

05.06.2021, 22:30, Новости дня
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После длившихся годами переговоров Германия и её бывшая колония Намибия в конце мая заключили соглашение о примирении, пишет швейцарский телеканал SRF. По этому договору Берлин обязался перечислить стране €1,1 миллиардов в качестве помощи на развитие, однако теперь Намибия критикует указанную сумму как недостаточную.


Reuters

Установленную в рамках соглашения о примирении между Германией и Намибией сумму выплаты со стороны Берлина в африканской стране раскритиковали как слишком незначительную, пишет швейцарский телеканал SRF.

По соглашению о примирении между двумя государствами Германия обязалась выплатить Намибии свыше €1 миллиардов как компенсацию за ужасы колониальной эпохи более сотни лет назад. В пятницу вице-президент Нанголо Мбумба по случаю официального представления соглашения заявил, что суммы, о которой договорились оба правительства, недостаточно. По его словам, она не покрывает должным образом изначальную сумму компенсации, которую требовала его страна.

«Я не думаю, что какая-нибудь намибийка или намибиец думает, что этих денег достаточно, чтобы компенсировать всё то, что произошло», — подчеркнул вице-президент Намибии. Однако это одно из исторических решений, которые необходимо было принять. Если бы страна могла получить больше средств от Германии, это бы способствовало примирению с точки зрения Намибии, пояснил Мбумба.

Как напоминает швейцарский телеканал, после длившихся годами переговоров правительства Германии и Намибии в конце мая пришли к консенсусу по соглашению о примирении. В нём Германия признала геноцидом события колониальной эпохи немецкого Рейха, происходившие в Намибии в начале ХХ века, и, в частности, бесчинства в отношении местных этнических групп.

В качестве жеста признания причинённых страданий Намибия и потомки жертв должны получить финансовую поддержку по специальной программе на общую сумму в €1,1 миллиардов на восстановление и развитие.

Войска немецкого Рейха между 1904 и 1908 годами силой усмиряли восстания в бывшей африканской колонии Германии и совершали чудовищные преступления против местного населения. Десятки тысяч людей в результате погибли, напоминает швейцарский телеканал.

Высокопоставленные представители одной из местных этнических групп, пострадавших от действий немецких войск, ещё на прошлой неделе охарактеризовали согласованную по договору сумму как «оскорбительно небольшую», заключает SRF.



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