Мнение: Письмо: “Тяга к работе над ошибками”

Вот еще одно письмо, с загадкой для автора: чей косяк.

Самая главная ошибка смотреть на двух людей так, будто они в слиянии – соединяющиеся сосуды: и косяк одного означает правоту другого, а косяк другого правоту первого.

В отношениях двух субъектов все не так. Общее поле – это наложение двух полей.

Вы отвечаете за свое поле, ваши косяки – в вашем поле, косяки партнера – в его поле.

Если Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет, то у обоих косяки.

У одного ценой кораллов, у другой ценой кларнета.

“Кто первый начал” для поля имеет значение, потому что отвечающий на косяк косячит в состоянии конфликта, а не мира. Это имеет значение, и иногда косяк – не косяк, а реакция в границах на нападение. Но может быть и косяк, и тогда человек будет разбираться со своим косяком сам.

Сам по себе чужой косяк ваш косяк не оправдывает, хотя может расширять ваше красное поле или сужать красное поле второго.

А что касается общего поля, косяк на косяк – это снежный ком, который сложно раскатать обратно.

Поэтому в отношениях всегда выгодней не косячить, и если косячит второй, поле будет вашим, в смысле – власть в поле.

Давайте на примере посмотрим.

anita1983_2011

Здравствуйте, уважаемая Эволюция! Большое спасибо за всё, что вы делаете.

Отправляю свою историю в evolutio-lab в надежде, что она попадёт на разбор.

Мне 38 лет, замужем 6 лет, детей нет, с мужем 1,5 года назад решили разойтись, но так как живём в США и ждем документы (ему на работе оформляют гринку, я зависимым, но благодарным товарищем ему иногда жарю блины, приглашаю поиграть в волейбол со своими друзьями и покупаю мазь для спины, если у него прихватит), официально пока не разводимся, живем вместе, дружим. Еще где-то полгода – год ждать. Меня всё устраивает, его – по-моему тоже. У каждого из нас есть свои параллельные истории.

Я за эти полтора года имела несколько романов. Но разобрать хочу последний. В марте этого года я рассталась с мужчиной, и спустя 2 дня установила приложение для знакомств, в этот же день познакомилась с Д. (45 лет, был женат 15 лет, двое детей, которые живут в России, он в штатах 5 лет, бизнесмен, по ОЗ сильно выше, чем я). Мы быстро и активно начали общаться, на следующий день он пригласил меня погулять, после прогулки мы посидели в кафе, потом он стал звать меня к друзьям, там намечалась большая вечеринка. Я отказалась от вечеринки, и он сразу пригласил на следующий день пойти с ним в церковь (он ходит туда каждую субботу). Это баптистская церковь, там живая музыка, нарядные люди, все улыбаются, пастырь в джинсах шутит со сцены, подытоживая свою речь, произносит – “хватит тут сидеть, идите занимайтесь любовью”.

Что мы и сделали.

Тем же вечером, у него дома, мы болтаем обо всем, о прошлом, мечтах, семьях и тд.

И когда я ему рассказала о муже, который дома, о парне с которым рассталась неделю назад, он говорит:

– так ты получается блядь.

Я несколько секунд на него молча смотрела, а потом:

– ой! Совсем забыла, у меня же срочное дело.

Встала и пошла к выходу. Он говорил, что не это имел ввиду, что я не так поняла, предлагал это просто стереть и притвориться как будто не было.

(Давайте посмотрим, что произошло. Мужчина в грубой форме выразил негативное отношение к тому, что автор считает своим правом и даже своим преимуществом. Она и в письме сделала акцент, что романов много, что не успела расстаться с одним, сразу со вторым пошла гулять и в первый же день пошла к нему спать. Мужчина привел ее в церковь баптистов, но ей показалось, что там одобряется блуд. Хотя это не так, баптисты тоже очень строго относятся к этому, а мужчина относит себя к этой церкви и дал автору понять. В грубой форме и, похоже, не собираясь с ней ссориться, то есть пытался сделать маленькую пику, а получилась скорее скалка, в ответ на которую автор обиделась и ушла. У нее пика не получилась, скорее щипцы, понятно почему?)

Я ушла. Через 4 дня он приехал в рубашке с цветами и пригласил меня в ресторан. Я сказала: как хорошо, что нам блядям не много надо.

Он объяснил это тем, что у него два года не было отношений и он испугался как быстро и глубоко у нас всё продвигается и от страха, что всё сломается, решил сломать сам.

(Ее Кривляка, что ей много не надо – тоже щипцы. Опишете, какие? В ответ на те и другие щипцы он принес извинения за свою скалку и свой косяк. Но ее косяк остался и она его не видит)

Короче, продолжаем мы встречаться почти каждый день, он купил для меня комод в свою квартиру, тумбочку к кровати, предлагает не предохраняться, так как нам уже много лет, а он хочет детей. Но каждые выходные я уезжаю, волосы назад. Вернее он что-то обидное мне говорит, типа я блядь или пересосала члены всему штату, и я уезжаю. Он потом разными способами меня возвращает. Это уже остановится как игра, блин.

(Она хочет доминировать в отношениях. Хочет, чтобы он уважал ее сексуальный опыт и ее нежелание иметь детей. Он же считает, что прав, когда предлагает ей стать матерью и когда выражает негатив по поводу ее прошлого. Косяк у него или нет, зависит от нескольких вещей. Каких? А вот ее “пики” по-прежнему щипцы, как минимум частично. Объясните то и другое)

Но после последнего раза я ушла окончательно, решив что не о таком счастье я мечтала. И вот уже третья неделя как мы расстались. Но он регулярно пишет мне (раз в три-четыре дня), гадости вперемешку с признаниями в любви: что я недостаточно хороша для него. Что это он меня бросил. Потому что я блядь. Я не отвечаю. Блокирую его номер. Сначала смс, потом телеграм. Потом написал в вотсап: тебе надо либо сдаться, либо заблокировать меня везде.

(Ну вот у него скалки вперемешку с шарами. Причем это все может волновать ее, цеплять, даже возбуждать, и в этом случае даже не является скалками, а чем является?)

Не отвечаю.

Но так как у меня есть тяга к работе над ошибками, мне хотелось бы понять что это вообще такое было? Надо ли было мне после первого раза уже сделать вывод, что у нас нет будущего? И может надо меньше откровенничать про прошлое. Блядь ли я?

(Автор задает последний вопрос, как будто ее такая формулировка и задевает, и заводит. Если мужчине показалось то же самое, он теперь и дразнит ее по этой причине и играет с ней в бдсм. Это КСЖ, который решил грубовато перевоспитывать беладонну. А автор с одной стороны хочет будить ревность как белла, с другой стороны требует почтения как донна. Ее шатает между Б и Д, как ее мужчину между К и Ж. Выход для автора в том, чтобы уменьшить и Б, и Д. Как это сделать? И какой прогноз у ситуации, видите?)