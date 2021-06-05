Мнение: Замок

В центре Кургана на мусорные баки возле продуктовых магазинов повесили замки. Оказывается, эти мусорные баки пользуются большой популярностью среди пенсионеров и бомжей. Несмотря на то, что всю просроченную продукцию утилизировали, залив хлоркой, местные жители все-равно растаскивали продукты из мусорных баков.

Вот и решили проблему радикально. Чтобы народ «не растаскивал грязь», на мусорные баки повесили замки.

А ведь это не просте замки. Замок – это, черт побери, символ! Это же как похорошела жизнь в России, что люди растаскивают просроченные продукты, засыпанные хлоркой? Как вольготно и весело стало жить россиянам, что покончить с растаскиванием просроченных продуктов, засыпанных хлоркой, можно только повесив замки на мусорные баки?

Фотография отсюда

—