 

Мнение: Замок

05.06.2021, 22:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В центре Кургана на мусорные баки возле продуктовых магазинов повесили замки. Оказывается, эти мусорные баки пользуются большой популярностью среди пенсионеров и бомжей. Несмотря на то, что всю просроченную продукцию утилизировали, залив хлоркой, местные жители все-равно растаскивали продукты из мусорных баков.

Вот и решили проблему радикально. Чтобы народ «не растаскивал грязь», на мусорные баки повесили замки.

А ведь это не просте замки. Замок –  это, черт побери, символ! Это же как похорошела жизнь в России, что люди растаскивают просроченные продукты, засыпанные хлоркой? Как вольготно и весело стало жить россиянам, что покончить с растаскиванием просроченных продуктов, засыпанных хлоркой, можно только повесив замки на мусорные баки?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.04 / Что произошло за день 10 апреля

28.10 / Дома не сидится: 6 альтернативных направлений для шопинг-терапии

08.11 / «Охотится на состоятельных мужчин»: Коллеги Мирославы Карпович сообщили о попытках актрисы соблазнить Алексея Ягудина

18.02 / Доброе утро, лицом к стене, руки вверх!

24.09 / Мнение: Ряженые совсем озверели И куда смотрит Роспотребнадзор?

03.08 / Почему именно пророк Илия был с Господом во время Преображения?

23.07 / Страшно, но очень важно: как подготовиться к приему химиотерапевта

25.07 / Наташа Королева рассказала о своем новом бизнес-проекте

18.11 / Женщина, умершая от рака, вернулась здоровой «из другого измерения»

19.09 / Лера Кудрявцева продемонстрировала, как готовится к именинам мужа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика