В поисках нового крипто-божества

Привет, друзья, и добро пожаловать в «Неделю в обзоре»!

На прошлой неделе я писал о взятии технологий на Дисней. На этой неделе я говорю о поисках нового крипто-мессии.

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Большое дело

Илон утратил свой радушный прием среди крипто-иллюминатов, и прислужники Биткойна ищут нового императора-бога-короля.

В эти выходные тысячи сторонников криптовалюты и инвесторов собрались на конференцию, посвященную биткойнам, в Майами, очень настоящую, очень интенсивно подготовленную конференцию, в которой участвуют крипто-знаменитости и настоящие знаменитости, и все они с миссией произвести фурор.

Несмотря на то, что я не присутствую на конференции лично (панели с ее основной сцены транслировались в прямом эфире в Интернете), у меня в электронном письме много приглашений на вечеринки со знаменитостями, открытые бары и бесконечные разговоры об опасностях фиатных денег. Криптовалютное сообщество никогда не было больше и богаче благодаря его самому пылкому бычьему бегу, и, несмотря на довольно заметную коррекцию за последние несколько недель, люди считают, что лучшее еще впереди.

Несмотря на то, что у них так много, им все еще не хватает святого покровителя.

Для самого длинного боя это было SpaceX а также Tesla Генеральный директор Илон Маск поддержал курс валюты, Tesla инвестировать наличные деньги на своем балансе в биткойны, а также продвигать Tesla принимать платежи биткойнами за свои автомобили. Как я уже отмечал в этом информационном бюллетене в прошлом, Маску было нелегко примирить чистое энергопотребление глобальной сети биткойнов с его бравадой экологического воина, которая, казалось, привела к его мягкому и неравномерному отлучению от церкви (хотя я уверен, что он приветствуется. вернуться в любое время).

Товары и услуги — это реальная экономика, любая форма денег — это просто их учет.

— Илон Маск (@elonmusk) 5 июня 2021 г.

Есть много знаменитостей, желающих занять его место — недавний одобрение пошло не так от Soulja Boy был одним из самых комичных случаев.

Криптовалюта была не новичком — с этим, вероятно, могут согласиться даже самые хардкорные крипто-мошенники — и я думаю, что есть некоторое согласие, что единственный лидер, который может по-настоящему проповедовать Евангелие, — это тот, кто уже настолько богат, что им даже не нужен больше денег. Это одна из причин, по которой сообщество так уважительно относится к основателю Ethereum Виталику Бутерину, который действительно, похоже, не слишком заботится о том, чтобы стать богатым — он пожертвовал криптовалюту на сумму около 1 миллиарда долларов на усилия по оказанию помощи Covid в Индии. Однако чирлидер, похожий на Маска, служит другой цели, и поэтому сообщество ищет хорошего миллиардера.

Лучшим занявшим второе место на данный момент, похоже, является некий Джек Дорси, и хотя — как и Маск — он также является еще одним двойным генеральным директором, он несколько отличается от него поведением и желанием быть в центре внимания. Однако он был главным докладчиком на биткойн-конференции в Майами.

Дорси собирает больше всего заголовков благодаря своей работе в Twitter но именно Square он проявляет большую часть своего криптоэнтузиазма. Пользователи уже могут использовать приложение Square Cash для покупки биткойнов. За несколько минут до выхода на сцену в пятницу Дорси написал в Твиттере, что Square была заинтересована в создании собственного аппаратного кошелька, на котором пользователи могли бы хранить криптовалюту, такую ​​как биткойн, за пределами биржи.

Square рассматривает возможность создания аппаратного кошелька для #bitcoin. Если мы это сделаем, мы построим его полностью открыто, от программного обеспечения до проектирования оборудования и в сотрудничестве с сообществом. Мы хотим начать это мышление правильно: разделяя некоторые из наших руководящих принципов.

— джек (@jack) 4 июня 2021 г.

«Биткойн меняет абсолютно все», — сказал Дорси на сцене. «Я не думаю, что в моей жизни есть что-то более важное, над чем можно было бы поработать».

И хотя на бумаге миллиардер Дорси кажется хорошим выбором — он часто пишет в Твиттере о биткойнах, но только хорошо твиты. Он защищает его воздействие на окружающую среду. Он появляется на слушаниях по дезинформации Хауса с четко видимым на заднем плане биткойн-трекером. К сожалению, он также является генеральным директором Twitter, компания, которая желает господствовать над своими более проблемными пользователями, в том числе одним очень проблемным пользователем, вызвала раскол между ним и очень громогласной либертарианской сектой криптосообщества.

Дорси раньше не заходил слишком далеко в своем выступлении. хеклер устроил сцену назвав его лицемером из-за всего этого, и несколько других присоединились к нему, но, как и любой хороший потенциальный крипто-король, он просто тихо ждал, пока шум утихнет.

Другие вещи

Вот новости TechCrunch, которые особенно привлекли мое внимание на этой неделе:

Запрет Трампа в Facebook продлится не менее 2 лет

В ответ на рекомендации Совета по надзору Facebook о том, что компания предлагает более конкретную информацию о запрете бывшего президента Трампа, компания объявила в пятницу, что запретит Трампу использовать свои платформы по крайней мере до января 2023 года, хотя компания в основном предоставила себе такую ​​возможность. продлить этот срок, если он того желает …

Нигерия приостанавливает Twitter

Нигерия закрывает доступ к Twitter внутри страны, где правительственный чиновник сослался на «использование платформы для деятельности, которая может подорвать корпоративное существование Нигерии». Twitter назвал отключение «глубоко обеспокоенным».

Stack Overflow приобретен за 1,8 миллиарда долларов

Stack Overflow, один из самых посещаемых сайтов разработчиков в индустрии высоких технологий, был приобретен Prosus. Крупная инвестиционная компания известна тем, что владеет огромной долей Tencent. Основатели Stack Overflow заявляют, что сайт продолжит работать независимо под новым руководством.

Spotify увеличивает персонализацию

Музыкальный сервис Spotify на этой неделе запустил специальный раздел под названием Only You, целью которого является отразить часть персонализации, которую он предлагает в своем ежегодном обзоре Spotify Wrapped. Основные особенности новой функции включают смешанные плейлисты с друзьями и полугодовые обзоры.

Верховный суд ограничил закон США о взломе в знаменательном деле

Судьи консервативного и либерального крыла объединились в знаковом постановлении, устанавливающем ограничения на то, какие действия могут преследоваться в соответствии со спорным Законом о компьютерном мошенничестве и злоупотреблениях.

В этом письме объясняется Apple

Вот что интересно: обмен электронной почтой, в результате которого появился App Store, между покойным Стивом Джобсом и старшим вице-президентом по разработке программного обеспечения Бертраном Серле, о чем писал мой босс Мэтью Панзарино.

Дополнительные вещи

Некоторые из моих любимых чтений из нашей подписки на Extra Crunch на этой неделе:

Для стартапов SaaS дифференциация — это итеративный процесс.

«Чем больше вы будете знать о болевых точках ваших целевых клиентов, связанных с текущими решениями, тем легче вам будет выделиться. Используйте любую возможность, чтобы узнать о людях, которым вы хотите служить, и о том, какие проблемы они хотят решить больше всего. Отчеты аналитиков по конкретным секторам могут быть полезны, но нет лучшего источника информации, чем люди, которые, надеюсь, будут платить за использование вашего решения … »

3 урока, которые мы извлекли после привлечения 6 миллионов долларов от 50 инвесторов

«… Будучи в то время предварительным продуктом, мы должны были опираться на наш опыт и наше видение, чтобы вызвать убежденность и срочность среди инвесторов. К сожалению, этого было недостаточно. Инвесторы либо считали, что наш опыт плохо подходит для той области, в которую мы входили (производительность / планирование), либо наше видение не было достаточно убедительным, чтобы оправдать инвестиции на тех условиях, которые мы хотели.«

Экзистенциальная цена замедленного роста

«Просто потому, что у технологического стартапа горячий старт, это не значит, что он будет быстро расти навсегда. Большинство из них окажется где-то посередине — или того хуже. Проще говоря, существует большее количество технологических компаний, у которых дела идут хорошо или немного хуже после того, как они достигли масштаба ».

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