Платье, в котором вы пошли на неудачное свидание: 5 вещей, от которых нужно избавиться навсегда

Шкаф – это ограниченное пространство, которое мы стараемся наполнить максимальным количеством вещей. Но нужно ли забивать шкаф одеждой? Порой в беспорядочном ворохе блуз, платьев и костюмов сложно найти что-то стоящее. Некоторая одежда годами мертвым грузом томится в шкафу. В этой статье перечислены вещи, которые не стоит держать в шкафу.

Одежда не по размеру

Наш вес имеет свойство меняться. И в шкафу собираются вещи, которые соответствуют тому или иному “весовому” периоду. Часто женщины хранят в шкафах одежду, которая им чрезмерно мала или велика.

Одежда, которая не подходит вам по размеру, крадет драгоценное место в гардеробе. Конечно, сложно расставаться с блузами и юбками, которые напоминают вам о чем-то хорошем или просто слишком дорогие для того, чтобы просто их выбросить.

Если вы не хотите выбрасывать, к примеру, некогда любимое шелковое платье, отнесите его в ателье и подгоните под свои параметры.

Одежда с изъянами

Если вы храните вещи, которые стыдно надеть на люди, то не удивляйтесь, почему в вашем шкафу так мало места. Да, кофточку с въевшимся пятном, свитер с катышками и брюки с растянувшимися коленками выбрасывать жалко. Но зачем вам ненужный ворох одежды, которую некуда надеть?

Пришедшую в негодность одежду можно использовать в качестве ветоши. Так, свитера из натуральных тканей отлично подойдут для уборки.

Многие носят испорченные вещи в качестве домашней одежды. Но это не самая лучшая идея. Надевая растянутую кофточку в катышках и пятнах, вы вряд ли будете ощущать себя на все сто. Все-таки даже дома стоит носить опрятную одежду без изъянов, а от безнадежно испорченных штанов лучше избавиться.

Тренды-однодневки

Да, следовать моде можно и нужно. В гардеробе могут то и дело появляться горячие модные новинки. Но у трендов есть одна неприятная особенность – они быстро становятся антитрендами. Та вещь, которая еще вчера казалась вам актуальной и стильной, меркнет и теряет свой шарм. И потом годами лежит мертвым грузом в шкафу. И выкинуть жалко, и носить не хочется.

Без сожаления расставайтесь с блузами, брюками и юбками, которые вышли из моды и не вписались в ваш базовый гардероб. Антитренды только занимают место в шкафу.

Также не стоит наполнять свой гардероб теми трендами, которые совершенно не вписываются в ваш стиль. Лучше составьте капсульный гардероб, в котором будет одежда, которая отвечает вашему вкусу и стилю жизни.

Некомфортная одежда

Одежда должна дарить чувство комфорта, не стеснять движения и не ощущаться на теле. Если в вашем гардеробе есть слишком тесная кофточка, колючий свитер или чересчур короткое платье, которое вы постоянно одергиваете, пора провести зачистку и избавиться от некомфортных штанов, маек и прочих “неудобств”.

Особый пункт – неудобная обувь. Если вы постоянно ходите в тесной или чересчур свободной обуви, могут появиться проблемы с походкой и даже изменения в строении стопы. Тщательно подходите к выбору обуви – от этого зависит ваше здоровье.

Конечно, некоторые некомфортные вещи можно “укротить”. К примеру, колючие свитера можно постирать со специальным смягчающим средством. Чересчур тесную кофту отнести в ателье и подогнать по фигуре, а короткое платье удлинить.

“Несчастливая” одежда

Наверное, у каждого найдется “невезучая” вещь. Этот свитер надевался, когда вас отчитал начальник. В этой юбке вы были, когда провалили важный экзамен. А это платье надевали на неудачное свидание.

Одежда с плохой историей будет неизменно ассоциироваться с неудачами, провалами, неприятностями. Смотря на “несчастливую” одежду, вы неизменно будете вспоминать свои неудачи.

Одежда должна дарить положительные эмоции. Если свитер, юбка или платье ассоциируется с плохой жизненной историей и непременно вызывает в памяти моменты, которые вы хотели бы забыть, от такой вещицы лучше избавиться.