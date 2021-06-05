Кравчук заявил, что на Украине не было эффективного президента

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05.06.2021, 21:54, Новости дня
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Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук считает, что на Украине не было эффективного президента. При этом он отметил, что таким может стать нынешний глава Украины Владимир Зеленский.

«Я думаю, что у нас не было эффективного президента. Я верю в то, что Зеленский станет эффективным президентом, потому что он начал с того, что ломает систему. Все президенты, в том числе Леонид Кравчук, не ломали систему», – сказал Кравчук в эфире украинского «5 канала», передает РИА «Новости». Он добавил, что считает нужным дать истории право сделать вывод, кто был самым эффективным президентом Украины.

По его мнению, если бы сейчас на Украине состоялись президентские выборы, то на них бы снова победил Зеленский.

Ранее киевский политолог Андрей Золотарев заявил, что Украине грозит будущее страны третьего мира – нищета и эскадроны смерти.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что Зеленский делит граждан Украины на сорта.



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