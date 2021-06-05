 

Диана Арбенина яростно раскритиковала итоги премии МУЗ-ТВ: “Всего лишь конец света”

05.06.2021, 21:44, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Популярная рок-исполнительница Диана Арбенина разместила на своей странице в Instagram публикацию, в которой подвергла резкой критике организацию и итоги завершившейся недавно музыкальной премии МУЗ-ТВ. Пост знаменитости вызвал массу солидарных отзывов от подписчиков.
Певица и лидер рок-группы “Ночные снайперы” представила в своем микроблоге видеозапись с упомянутого концерта, в которой демонстрируются моменты её выступления с песней “Гавань”. На фоне ярких эмоций и позитивного ощущения, превалирующих в кадрах видео, гневные откровения Дианы Арбенина, сопровождающие публикацию, создали у фолловеров особый фон, призывающий к неравнодушию. Хозяйка аккаунта, в частности, выразила свое негодование по поводу того, что организаторы музыкального марафона напрочь забыли о значимости для людей таких направлений искусства, как рок и рэп, заменив их большим количеством некачественной, по мнению рок-звезды, поп-музыки, вызывающей лишь эмоции сожаления. Арбенина также выразила восхищение поведением певца Моргенштерна, не пожелавшего потакать “задумке” организаторов и эпатажно высказавшего свою позицию. “Пацан не стал хавать обиду, а трогательно по-детски выскочил на сцену и протестовал. Браво, малыш-морген!” – эмоционально отметила исполнительница.

Рокерша отдельно “прошлась” и по одной из участниц мероприятия, ведущей Ксении Собчак. “На фоне этой живой и наглой поросли усилия Собчак быть острой и опасной оказались старомодными и пресными. Время уходит, Ксюша. Безвозвратно… Это конец света! Это всего лишь конец света”, – резюмировала Диана Арбенина.

Стоит отметить, что практически все подписчики рок-звезды выразили абсолютную солидарность с её мнением. Поклонники заявили любимице, что она, фактически, озвучила именно те эмоции, которые наполняли их в процессе просмотра церемонии награждения, и призвали Арбенину вернуться обратно в Питер – город российских рокеров. За считанные часы пост набрал более 80 тысяч просмотров.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.06 / Мнение: Венгрия, Сербия, Греция и Кипр откроют посольства в Дамаске

21.11 / Мнение: Особенности дипломатического этикета

01.05 / Пятиметровый крокодил запрыгнул в лодку к рыбакам

04.01 / В 2021 году на Марс сядут космические корабли сразу трех стран

06.07 / Родным медработников рекомендуют чаще общаться через видеосвязь во время пандемии

16.03 / Квакать и разрушать, разрушать и квакать

10.03 / Эксперт Жарихин о плане Украины по решению конфликта в Донбассе: Это фантазия Зеленского

31.08 / Со счетов Соболь списали 34 миллиона в пользу «повара Путина»

18.12 / Противозачаточные таблетки снижают риск развития рака яичников и эндометрия

04.02 / Фонтан кипятка ударил в окна жилого дома в Челябинске

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика