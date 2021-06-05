Диана Арбенина яростно раскритиковала итоги премии МУЗ-ТВ: “Всего лишь конец света”

Популярная рок-исполнительница Диана Арбенина разместила на своей странице в Instagram публикацию, в которой подвергла резкой критике организацию и итоги завершившейся недавно музыкальной премии МУЗ-ТВ. Пост знаменитости вызвал массу солидарных отзывов от подписчиков.

Певица и лидер рок-группы “Ночные снайперы” представила в своем микроблоге видеозапись с упомянутого концерта, в которой демонстрируются моменты её выступления с песней “Гавань”. На фоне ярких эмоций и позитивного ощущения, превалирующих в кадрах видео, гневные откровения Дианы Арбенина, сопровождающие публикацию, создали у фолловеров особый фон, призывающий к неравнодушию. Хозяйка аккаунта, в частности, выразила свое негодование по поводу того, что организаторы музыкального марафона напрочь забыли о значимости для людей таких направлений искусства, как рок и рэп, заменив их большим количеством некачественной, по мнению рок-звезды, поп-музыки, вызывающей лишь эмоции сожаления. Арбенина также выразила восхищение поведением певца Моргенштерна, не пожелавшего потакать “задумке” организаторов и эпатажно высказавшего свою позицию. “Пацан не стал хавать обиду, а трогательно по-детски выскочил на сцену и протестовал. Браво, малыш-морген!” – эмоционально отметила исполнительница.

Рокерша отдельно “прошлась” и по одной из участниц мероприятия, ведущей Ксении Собчак. “На фоне этой живой и наглой поросли усилия Собчак быть острой и опасной оказались старомодными и пресными. Время уходит, Ксюша. Безвозвратно… Это конец света! Это всего лишь конец света”, – резюмировала Диана Арбенина.

Стоит отметить, что практически все подписчики рок-звезды выразили абсолютную солидарность с её мнением. Поклонники заявили любимице, что она, фактически, озвучила именно те эмоции, которые наполняли их в процессе просмотра церемонии награждения, и призвали Арбенину вернуться обратно в Питер – город российских рокеров. За считанные часы пост набрал более 80 тысяч просмотров.