Роман Протасевич может быть «золотым» выпускником академии КГБ Белоруссии

Один из самых главных оппозиционеров Белоруссии Роман Протасевич может быть «золотым» выпускником академии КГБ. Такое предположение высказал российский экс-полковник Виктор Баранец.

История с возвращением самолета и последующим арестом Романа Протасевича облетела весь мир. Однако на деле все может быть не так просто и в дальнейшем раскроется самым неожиданным образом. Так считает российский журналист и бывший военнослужащий ВВС РФ Виктор Баранец. Свои умозаключения эксперт сделал после просмотра видеозаписи интервью Протасевича. Профессиональный взгляд на него позволяет Виктору Баранцу предположить, что в заключении основатель Telegram-канала Nexta пребудет еще совсем непродолжительное время. Напомним, в Белоруссии данный интернет-ресурс признан экстремистским и запрещен.

После внимательного изучения поведения Протасевича перед камерой, того, как он отвечает на вопросы, у российского экс-полковника ВВС сложилось мнение о его «зашифрованности». Все очень похоже, предполагает Баранец, на то, что главный оппозиционер попросту учился в академии КГБ. Несмотря на отсутствие большого жизненного опыта, он оперирует малоизвестными и даже недоступными для рядовых граждан данными. Более того, его способность помнить громадный массив имен и цифр может быть именно результатом специальных тренингов.

При этом российский эксперт не берется точно назвать, в структурах какой именно страны мог обучаться Протасевич, белорусских или украинских. Главным здесь является факт его вероятно «двойной игры», в которой он, судя по всему, проиграет официальным властям Белоруссии. Виктор Баранец уверен в скором выходе оппозиционера на свободу, но не меньше он убежден и в том, что на воле Протасевичу придется хуже, чем в тюрьме.

Источник: u-f.ru