Вера Брежнева впечатлила подписчиков эффектным субботним мейкапом: “Настроение – краски лета”

Популярная певица Вера Брежнева разместила на своей странице в Instagram публикацию, в которой поделилась с подписчиками своим новым образом, сделанным в субботнее утро. Пост знаменитости вызвал массу восторженных отзывов у фолловеров.

Стоит отметить, что основным элементом макияжа красавицы стала косметика, которую она нанесла на область глаз – черные ресницы и бледно-желтые, с легким оттенком салатового, веки. Губы Вера Брежнева предпочла накрасить розовой нюдовой помадой, поэтому “глазной” мейкап вкупе с золотистыми волосами и надетой на тело желтой майкой создали в образе певицы некий ансамбль. Примечательно, что кроме собственно фото, в публикацию вошел и видеоролик, в кадрах которого хозяйка аккаунта демонстрирует подобранный мейкап “в динамике”. “Настроение – краски лета. Утренний свежий мейк делает свое дело. Солнечной субботы”, – такой тирадой сопроводила пост исполнительница.

Среди комментариев многочисленных подписчиков нашлось место и ироническим настроениям: так, одна из посетительниц микроблога поинтересовалась у звезды, использовала ли она в субботнем образе косметику собственного бренда VERA, на что последняя ответила утвердительно. В целом же фолловеры отреагировали на пост весьма восторженно, наполнив его ленту большим количеством комплиментов и приветственных эмодзи. К слову, кое-кто из поклонников красотки настолько вдохновился её красотой, что даже решился пригласить Веру Брежневу на свидание. Впрочем, 39-летняя знаменитость отказала воздыхателю, заявив, что “слишком старенькая”. За полсуток публикация набрала более 50 тысяч “лайков”.