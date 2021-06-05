В Италии установили рекорд вакцинации – за сутки привили от коронавируса почти 600 тыс. человек

Всего в Италии сделали более 37 млн прививок с начала кампании по иммунизации, полностью вакцинированы 12,7 млн человек.

4 июня в стране установили рекорд по числу прививок, введенных за сутки.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В мире, по данным Bloomberg, сделали уже более 2 мрлд прививок, кампании стартовали в 176 странах мира. Италия находится на девятом месте в мире по числу введенных доз вакцин от коронавируса в рейтинге агентства: 41,9% населения получило как минимум одну дозу вакцины, 21,2% – полностью привиты.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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