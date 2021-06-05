Мнение: Открытие

Турция обнаружила в Черном море новое газовое месторождение, объем которого составляет 135 млрд куб. м. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает «Анадолу».

«Наше буровое судно «Фатих» обнаружило новое месторождение природного газа объемом 135 млрд кубометров в скважине Амасра-1 на участке Сакарья», — уточнил он.

Строго говоря, чтобы так вот сильно удивиться, то не приходится. Вдоль всей береговой линии Мирового океана где больше, где поменьше, находятся залежи газогидратных месторождений. Газогидрат — это клатратное соединение газа (в данном случае метана) с водой. Газогидраты вполне устойчивы при высоком давлении и низкой температуре. Вот как раз шельфовые отложения и создают подобные условия. Метан (в основном биологического происхождения) образуется из органических остатков без доступа воздуха и при доступе воды, с которой он образует клатрат. Выглядит газогидрат как снег.

Считается, что мировые запасы природного газа метана более чем наполовину сосредоточены как раз в газогидратном состоянии. И месторождения газа в виде газогидратов есть на самом деле практически у всех прибрежных стран. При этом возникают ситуации, когда стабильность газогидратного месторождения нарушается в силу изменившихся геологических условий, и тогда газ постепенно может «мигрировать» из водного клатрата, но остаться под землей уже в виде «обычного» природного газа. Это, понятно, грубый механизм образования месторождений — но это как раз то, что и обнаружила Турция вблизи своего побережья.

Добыча газа из газогидратов пока промышленно нерентабельна — на то, чтобы «растопить» гидратный снег, уходит энергия, практически сопоставимая с энергией сгорания выделяемого метана. А потому прямая добыча, как на «обычных» месторождениях, невыгодна. Правда, есть комплексные методы, в ряде стран они проходят «обкатку». Дальше всех здесь продвинулись японцы. Вариантов решения проблемы много, однако самый обещающий — через строительство тепловых электростанций на побережье. Как известно, рабочее тело ТЭС проходит цикл нагрев-охлаждение, где основной проблемой является как раз необходимость охлаждения. В Союзе для этого был создан комплекс теплоэлектроцентрали, где горячая вода (рабочее тело) охлаждалась в системах отопления городских домов и строений. Фактически это было бесплатное тепло, которое девать было некуда. Но если построить каскад ТЭС, и пускать дармовое тепло рабочего тела на то, чтобы растапливать газогидратный «снег», то проблема рентабельности процесса снимается. Полученный таким образом газ может использоваться в самой ТЭС как топливо.

«На выходе» такого комплексного процесса получается электрическая энергия и немного газа. Ну, а с электроэнергией мы уже знакомы и представляем, что с ней делать.

Однако по сообщениям, сейчас Турция открыла именно газовое, а не гидратное, месторождение. Оно образовалось в ходе трансформации гидратных залежей, которых в Черном море, кстати, достаточно много — геология акватории очень этому способствует. Имей «энергетическая сверхдержава» технологии извлечения газа из гидратов, ей бы не пришлось тянуть газотранспортные системы через всю страну, а системы Потоков можно было заполнять прямо на месте — черноморским газом. Правда, тогда друзья Путина, озолотившиеся на строительстве Потоков, разорились, обнищали и закончили бы свои дни на помойке, так что пришлось их спасать и тратить сотни миллиардов, чтобы построить огромные трубопроводы ниоткуда в никуда. Спасательные операции продолжаются, новые сотни миллиардов готовы впрыснуться в монгольские степи на строительство Силы Сибири-2. Хоть кого-то удастся спасти от нищеты…

Турция, конечно, еще не скоро начнет добычу газа из открытых на шельфе месторождений. Не завтра во всяком случае. Однако теперь к политическому решению об ограничении импорта российского газа и диверсификации поставок теперь добавляется и техническое решение о добыче собственного газа. Каковы будут его ежегодные объемы добычи, станет понятно тоже не сегодня и не завтра. Но даже самообеспечение хотя бы на треть «своим» газом существенно улучшит экономическое положение Турции и укрепит его устойчивость.

—