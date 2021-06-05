Le Figaro – глава расследования Госдепа уверен в лабораторном происхождении COVID-19

Экс-сотрудник Госдепартамента США Дэвид Ашер, который при Трампе возглавлял расследование о происхождении коронавируса, заявил в интервью Le Figaro, что на данном этапе считает утечку из лаборатории Уханьского института вирусологии «единственной гипотезой, имеющей смысл». По его словам, хронология событий и кадровые назначения говорят о том, что вирус начал распространяться среди сотрудников института, где проводили исследования для обеспечения защиты в будущих конфликтах с применением биологического оружия.



Reuters

Бывший сотрудник Госдепа Дэвид Ашер заявил в интервью Le Figaro, что новая администрация наконец обратила внимание на расследование происхождения COVID-19, которым он занимался при Дональде Трампе. По словам экс-чиновника, «нет другого логичного объяснения», почему Джо Байден принял «радикальное» решение начать более тщательное изучение этого вопроса. «Наверное, он был в сильном шоке, — предполагает Ашер. — Мы тоже были в шоке».

Как рассказал собеседник французской газеты, 15 января его группе удалось выяснить, что с начала ноября 2019 года множество сотрудников Уханьского института вирусологии серьёзно заболели с симптомами, похожими на симптомы гриппа или коронавируса. Американцы считают, что по крайней мере трое больных попали в больницы, а заражению также подверглись члены семей учёных — возможно, жена одного из исследователей в умерла в декабре. Дэвид Ашер не отрицает, что это могла быть вспышка гриппа, однако по стандартной процедуре работавшие в лабораториях получают прививки от всех возможных заболеваний, в том числе гриппа. «Принимая во внимание инкубационный период, вполне вероятно, что все эти люди с конца октября заразились не гриппом, а COVID-19», — указывает бывший сотрудник американского правительства.

Такое открытие, по словам Ашера, стало недостающей деталью для понимания того, что прошло в Ухани. Он отмечает, что с тех пор множество сотрудников института вирусологии исчезло — «возможно, они мертвы, или полицейское коммунистическое государство в Китае заставило их исчезнуть за то, что они не молчали и задавали слишком много вопросов». Другие получили повышение за неизвестные заслуги.

Как подчёркивает руководитель расследования, с самого начала пандемии отношение Китая вызывало особую тревогу. В 2003 году он в качестве советника Госдепа уже побывал в Пекине, когда представители Центра по контролю заболеваний США прибыли туда во время эпидемии атипичной пневмонии. Тогда китайский Минздрав поделился большим количеством информации, даже если они не хотели ставить в известность прессу и население, и позволили американским группам работать на своей территории. Однако теперь «Великая стена молчания» снова закрыла страну, которая остаётся неприступной: Пекин только что объявил, что в будущем будет отказываться от любого сотрудничества. Дэвид Ашер задаётся вопросом: почему Китай ведёт себя настолько подозрительно, если ему нечего скрывать? По словам экс-сотрудника Госдепа, нельзя со 100%-ой уверенностью винить во всём утечку из лаборатории, «но на данном этапе это единственная гипотеза, которая имеет смысл и согласуется с тем, что мы знаем».

В интервью изданию чиновник поделился своими предположениями, как началась пандемия COVID-19. Власти Китая с октября или даже раньше пытались взять под контроль инцидент в лаборатории, старались остановить и контролировать распространение вируса, однако им это не удалось. Кроме того, возможно, что информация о случившемся не сразу добралась до центральных органов власти: в «параноидальном» государстве люди опасались тюрьмы или казни.

Ашер также обращает внимание собеседников на хронологию, которая является «всегда показательной». Делом об уханьском вирусе с 22 или 23 января занялась китайская армия, а возглавил операцию генерал Чэнь Вэй, специалист по биологическому оружию. Его заместителем стал полковник Цао Вучунь, эксперт-эпидемиолог китайской армии и старший консультант Уханьского института вирусологии. «Это не простое совпадение», — считает американский чиновник: есть серьёзные основания думать, что институт был связан с военными исследованиями Китая. Ашер подчёркивает, что обычно военные не занимаются проблемами в здравоохранении, поэтому такие кадровые решения означаются, что они точно знали, что произошло в уханьской лаборатории.

К тому же, как напоминает бывший сотрудник Госдепа, китайцы привыкли милитаризировать свои гражданские программы: так, в 2007 году армейское руководство стало говорить о биологической войне как о будущем конфликте. Начиная с 2010 года ежегодно они отчитывались об исследованиях в области биологической защиты, которые ведутся в Уханьском институте вирусологии. Однако с 2016, как отмечает Ашер, эти доклады прекратились, и именно тогда французы потеряли контроль над своей лабораторией, а в 2018 году покинули институт.

«Это событие должно было стать первым сигналом об опасности», — сожалеет американский чиновник. Запад должен был сразу же прекратить всякое сотрудничество с Китаем, но правительство США обошло вниманием эту проблему. Вместо того, чтобы бить тревогу, Национальный институт здравоохранения, Агентство по международному развитию и Министерство обороны США словно поспешили воспользоваться отсутствием Франции и расширить свою роль в Ухани.

В заключение Дэвид Ашер подчеркнул, что жертвой пандемии стал весь мир. «Это не просто трагедия, это преступление, — заявил он журналистам Le Figaro. – Мы должны знать, как она (пандемия. — ИноТВ) распространилась». Бывший представитель Госдепа утверждает, что в центре расследования стоит КНР: при полной невиновности китайского народа Си Цзиньпин и его приспешники «очевидно» несут ответственность за COVID-19. По мнению Ашера, необходимо ввести санкции против Китая и ужесточить международный контроль за исследования в вирусологии: «Если мы этого не сделаем, это (пандемия. — ИноТВ) повторится».