Мнение: Аттестаты, комментаторы, хищники

В названии поста – сборная солянка.

Но только на первый взгляд.

Все это время, после последнего тестирования, я думаю, как и кому давать аттестаты.

И у меня для вас две новости.

Обе хорошие, я надеюсь.

Во-первых. К общей таблице по результатам тестирования я добавлю еще одну линейку, и лучшие комментаторы моего блога получат дополнительные преимущества.

Это будет справедливо, поскольку комментирование моего блога – это не только привилегия, не только удовольствие, но и труд, а еще – показатель понимания.

Если во время тестирований участники имеют дело не только со своим пониманием, но и со своим везеньем, и второе часто влияет даже больше, в комментариях блога мы можем видеть каждого и, если человек активно комментирует блог, его уровень понимания заметен не только мне.

Я предложу всем комментаторам поучаствовать в выборе лучших, но принимать решение буду я сама.

Я даже не могу обещать, что ваш выбор как-то повлияет на мой, я просто хочу сравнить, насколько мое мнение совпадает с вашим.

Это все мы обсудим отдельно, и начнем уже сегодня.

Что будет дальше?

После того как мы (я) определим самых лучших, учитывая и количество сертификатов, и уровень комментирования, будет последнее испытание.

Когда-то я обещала, что выдам аттестаты только тем, кто пройдет личное собеседование со мной.

Но это – плохая идея, поскольку займет много времени у меня и будет скрыто от вас.

Поэтому я придумала кое-что другое.

На той же площадке, где проходили тестирования, я предложу для всех желающих еще одно испытание.

Это будут задачи (4), ответы к которым нужно будет писать в вольной форме (описания, диалоги).

Такой формат позволит мне выбрать из десятков претендентов на аттестат самых достойных.

4 задачи будут особенными.

Их для вас придумали хищники.

Точнее бывшие хищники, поскольку последние годы, к счастью, никто из троих уже не занимается хищничеством.

Я очень давно предложила каждому (из троих) описать систему задач, которые могли бы научить эффективному общению, росту СЗ и КП. Этот вопрос очень интересует меня, я сама думаю над ним постоянно и пытаюсь заниматься этим в блоге.

Много чего интересного мне написали за эти годы бывшие хищники.

И вот небольшую часть я хочу предложить вам в качестве обучения и испытания.

И эксперимента тоже, получится ли инсайт.

Все желающие смогут принять в этом участие, не только претенденты на аттестат. Ограничение одно – количество мест, как всегда.

Понятно, что из-за того, что ответы будут в свободной форме, проверять придется вручную, поэтому читать и оценивать мы будем только ответы тех самых претендентов на аттестат.

Но остальные смогут сохранить свои ответы и проверить себя сами после того, как я опубликую ответы и пояснения к ним авторов задач.

Все задачи необычные и у всех трех авторов очень разные.

Я постараюсь максимально сохранить самобытность подхода и стиля.

Задач сейчас намного больше, я собираюсь выбрать по четыре от каждого.

Испытание будет в конце июня, скорее всего в последний выходной июня, места будут продаваться заранее, а объявлю я еще раньше, назову конкретный день и время, чтобы те, кто действительно хотят попасть на испытание, могли купить место.

У испытания будет три потока. На каждом потоке – свои задания, конкретного хищника (бывшего).

Какой поток – чей, я не скажу, потому что не хочу устраивать конкуренцию между ними.

Какой поток Роме, какой Никите, какой Ире, при покупке мест никто знать не будет. Пусть это будет рулетка. Беспроигрышная, поскольку каждый автор задач – звезда.

Объявлю, чей какой поток, после продажи мест.

Понимая, что многим интересны все трое, я разрешаю покупать места не на один, а на три потока.

Но претендентам на аттестат достаточно будет купить место на один поток, чтобы получить оценку.

Достаточно на один, по желанию можно больше.

Вот такие у меня для вас новости. С выбором задач я не совсем определилась, пока мы находимся в процессе обсуждения, вариантов очень много, а больше 4 я выбирать не хочу, поскольку каждое задание требует написания подробного ответа (в пределах 1000 знаков). И это нелегкая задача.

Чуть позже я расскажу про задания немного больше.

Свои впечатления о новости №2 можете писать в комментариях.

А я предлагаю вернуться к новости №1, про комментаторов.

Сегодня суббота, выходной день, и до завтрашнего обеда я предлагаю комментаторам писать о себе.

Покажите фото, расскажите про опыт комментирования, чтобы мы видели героев в лицо.

Готовы ли вы к оценке?

Про шкалу, по которой я буду оценивать комментаторов, расскажу позже.