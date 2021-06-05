Будьте экономны, и ваш стартап может просто обзавестись целым поколением

Etsy, торговая площадка для китчевых и креативных товаров для дома, на этой неделе приобрела Depop, хиппи и экономную площадку для перепродажи товаров за 1,625 миллиарда долларов. Итак, сегодня мы обсудим историю двух торговых площадок, сделку, которая дала нам возможность взглянуть на эволюционирующий дух социальных покупок.

Depop, для тех, кто не знает, — это лондонская компания, ориентированная на покупателей из поколения Z и миллениалов. За последние два года Depop увеличила свою пользовательскую базу, состоящую из стилистов, дизайнеров, художников, продавцов винтажных вещей и других, с 13 миллионов до 21 миллиона, и, как утверждает компания, около 90% ее пользователей моложе 26 лет.

С покупкой Etsy прорывается к молодому поколению, которое считает экономию модной, а индивидуализм более интересным, чем быстрая мода. Но для меня объединение двух двусторонних торговых площадок — это еще не то, на чем заканчивается работа. Etsy, под эгидой которой находится Depop, имеет возможность проявить гораздо больше изобретательности в способах совмещения операций.

Во-первых, Etsy необходимо найти другие способы — помимо нового объема свежих товаров — для модернизации своего пользовательского опыта, от домашней страницы до оформления заказа. Почему? Потому что — и я могу сказать это потому, что технически я являюсь частью когорты, — поколение Z нетерпеливо. Конечно, экономия в моде, но это тоже Amazon. То же поколение, которому нравится идея спортивного индивидуального творчества, также любит идею недорогих товаров и двухдневной доставки. Конечно, есть люди, которые занимают любую крайность. Но я бы поспорил с ненужным вспенивателем молока, что большинство потребителей поколения Z сидят в более сером пространстве.

Во-вторых, Etsy и Depop имеют возможность инвестировать в растущую волну социальных покупок. Когда я увидел эту новость, я сразу подумал о The Landing, компании, которая использует настраиваемые и совместные доски настроения в качестве инструмента покупок. Этот стартап позволяет пользователям создавать доски настроения из продуктов, из которых они затем могут делать покупки. Прямо сейчас это начинается с дизайна интерьера, но его видение может легко выйти за рамки товаров для дома в одежду или продукты CPG. Подобно Pinterest, The Landing пытается обслуживать группу потребителей, которые любят делать покупки в режиме совместной работы с удобной прокруткой. Я не прошу Etsy запустить полноценный стартап на ранней стадии, но это, безусловно, было бы убедительным, если бы она нашла новые способы для потребителей испытать свой расширенный рынок.

Я остановлюсь на этом и закончу следующим: поскольку все больше и больше компаний уделяют приоритетное внимание обслуживанию поколения Z, стратегия должна быть больше, чем просто захват земли. Как выразился один человек, Etsy «обеспечивает трансляцию бренда в духе разных поколений». Я очень рад видеть это тематическое исследование в процессе разработки.

В оставшейся части этого информационного бюллетеня мы обсудим цифровое здоровье, прекрасный мир документов S-1 и заметку Medium, которая побудила сотрудников покинуть компанию. Как всегда, ты можешь найти меня на Twitter @nmasc_. Советы делают меня счастливым, поэтому, если у вас есть подсказка о ранней сделке или драме, о которой я должен знать, напишите мне в DM или напишите мне по адресу [email protected]

Цифровое здоровье отстает от этого

Если мой почтовый ящик является верным показателем, любой другой стартап сейчас пытается получить приглашение в один групповой чат: в чат цифрового здоровья. Мы освещали бум медицинских технологий на TC, но один вопрос не давал мне покоя в течение последнего месяца: где все стартапы PCOS? Состояние, известное как синдром поликистозных яичников, поражает одну из 10 женщин и, кажется, хорошо сочетается с громким барабанным боем персонализированной медицины. Итак, я пошел копать.

Вот что нужно знать: Я узнал, что есть огромные возможности для стартапов в области гормонального здоровья, но этот сектор все еще только зарождается из-за множества проблем, связанных как с наукой, так и со стигмой.

И если говорить о зарождающихся отраслях:

IPO’d



Команда Equity, вероятно, потратила около 3% нашего коллективного времени на запись, демонстрируя S-1 Robinhood. Конечно, на момент написания этой статьи наши усилия оказались тщетными. Но не беспокойтесь, у нас есть и другие новости публичного рынка, которые будут вас интересовать, пока мы ждем.

Вот что нужно знать: S-1 Confluent показал замедление роста на фоне впечатляющего роста. Подача заявки на IPO Sprinklr показала неравномерный денежный поток, но все же имел место здоровый рост, который стоит отметить. А Acorn, всеми любимый финтех-бизнес в сфере потребительских товаров, внесен в список SPAC.

Средний край



На этой неделе я опубликовал сенсацию о последней напряженности в Medium, стартапе, который за эти годы пережил немало проблем и поворотов. В апреле генеральный директор Medium Эв Вильямс написал меморандум о культуре компании. Некоторые сотрудники утверждают, что подтекст меморандума проложил путь к небезопасной рабочей среде, в которой «кивают и улыбаются», что приводит к большему количеству увольнений. Из 241 человека, который начинал в Medium, около 50% этого пула ушли.

Вот что нужно знать: Подобно Coinbase и Basecamp, памятка о культуре Medium заставила сотрудников уволиться из-за смены миссии. Но, в отличие от вышеупомянутых компаний, меморандум Medium имеет более тонкий оттенок, усугубляемый напряжением после неудачной попытки объединения в профсоюзы месяцем ранее.

А в мире стартапов на ранних стадиях:

Вокруг ТЦ

Расскажите, что вы на самом деле чувствуете, дорогие слушатели Equity! Команда подкастов составила опрос для слушателей Equity. Заполнение займет всего несколько минут и порадует всю нашу команду. Чем больше у нас информации о том, что вы хотите, тем лучше будет шоу.

Кроме того, на следующей неделе будут проводиться сеансы TC: мобильность. Вот пять причин, по которым это мероприятие необходимо обязательно посетить, когда все движется. И еще не поздно прихватить билеты.

Через неделю

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