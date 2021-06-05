Все хорошо, «Единая Россия»!

«ЕР» в Приморье двое суток подводила итоги праймериз, а потом еще сутки их меняла.

Приморский край снова отличился в предварительном голосовании «Единой России». Если на праймериз в Госдуму скандалы закончились с неделю назад, на этапе подготовки, то в Законодательное собрание региона — начались при подведении итогов. Результаты на сайте опубликовали лишь утром 2 июня, в среду. Но после опубликования оказалось, что итоги надо немного подрихтовать. И их несколько раз переписывали на глазах изумленной общественности. Более того, в партии даже изыскали этому объяснение… Но это далеко не все странности праймериз по-приморски.

Фото: PhotoXpress

СПРАВОЧНО

Предварительное голосование проходило неделю, с 24 по 30 мая. Основной платформой стал сайт pg.er.ru, где надо было зарегистрироваться с использованием логина/пароля от «Госуслуг». В последний день голосовали и на счетных участках.

В Госдуму от «ЕР», без сюрпризов, пойдут действующие депутаты нижней палаты: по спискам Виктор Пинский, по одномандатным округам — Виктория Николаева, Владимир Новиков, а также депутат приморского Заксобрания Александр Щербаков по округу № 62, «Владивостокскому». О всесторонней поддержке этих людей с самого начала заявлял губернатор региона и руководитель краевого отделения партии Олег Кожемяко.

Кто-то теряет, а кто-то находит

До утра среды, казалось, у счетных комиссий с лихвой хватало времени свести результаты онлайн- и очного голосования. Свели, выложили на сайт — и тут же начали менять цифры. У кого-то результаты росли, у кого-то уменьшались, причем иногда на несколько сотен голосов. У Игоря Чемериса, действующего депутата ЗС ПК, лишившегося в 2019 году должности председателя социального комитета (как писали, после конфликта с губернатором Олегом Кожемяко) сначала был 2071 голос, стало 1427 голосов. А сейчас снова 2071! А бывший мэр Артема и бывший же советник губернатора Александр Авдеев, попросивший снять с себя полномочия ради участия в праймериз, получил сперва 272, а сейчас на сайте красуется результат 263 голоса.

Также голосов убавилось, а потом снова прибавилось у действующего спикера ЗС ПК, бывшего сотрудника КГБ, генерал-лейтенанта, бывшего вице-губернатора по внутренней политике, бывшего же начальника налоговой службы и наркополиции Александра Ролика. Вместо 4258 голосов напротив его фамилии появилось число 3432, к текущему моменту все вернули.

А вот кому обидно, так это председателю краевого отделения Всероссийского общества слепых и депутату думы Владивостока Дмитрию Поташеву. У него было 484 голоса, а у соперника, действующего депутата и ректора Тихоокеанского государственного мединститута Валентина Шуматова, — 471 голос. Через три с половиной часа результаты подкорректировали: 501:491 в пользу Шуматова!

Округа примерно одинаковы по количеству избирателей. Все понимают, почему на одном из них (8-м, например) голосовало чуть больше 1000 человек, а на другом (16-м, 20-м или, допустим, 21-м) — больше 7000 человек. Но официально никто такого, конечно, не скажет.

Мнение «Единой России»

Судя по официальному комментарию «ЕР», у них как в той песне: «Все хорошо, прекрасная маркиза».

В реготделении партии изменения результатов на сайте объяснили тем, что партия продолжала вносить данные с бумажных носителей, то есть с бюллетеней тех, кто предпочел прийти лично на счетный участок.

Никто, к сожалению, не потрудился объяснить, как при «довнесении» «бумажных» результатов у некоторых кандидатов становилось меньше голосов. И почему теперь эти голоса вернули обратно.

Но сеанс сравнительно честного изменения результатов — это еще не все. Так, очень неровно распределялись голоса в десяти региональных группах.

Которые тоже, как и одномандатные округа, примерно равны по численности избирателей.

Например, в реггруппе № 1 два лидера — популярные и узнаваемые депутаты гордумы Владивостока Людмила Таран и Станислав Примаченко — получили 3443 и 2267 голосов соответственно. Еще по 250–314 голосов получили кандидаты с третьего по шестое место.

В реггруппе № 2 опытная чиновница и партийный функционер Вероника Ильина получила 3578 голосов, председатель общества инвалидов-спинальников «Ковчег» и яркая медийная личность Артем Моисеенко — 1267 голосов, библиотекарь ВГУЭС Юлия Гриценко — 1260 голосов, остальные — от 82 до 616 голосов.

Метод простого сложения показывает, что в реггруппах № 1 и № 2 при сильных и опытных кандидатах в сумме поучаствовали в праймериз максимум 14 464 человека. Даже если не принимать во внимание, что можно было поставить по несколько галочек в бюллетене… То есть, наверное, было чуть меньше избирателей.

А в реггруппе № 5 аж 11 869 голосов получил только один кандидат — Александр Захаров, эксперт 1-й категории отдела протокольного обеспечения аппарата администрации Уссурийска и титулованный спортсмен. У ближайшего преследователя — преподавателя колледжа искусств Светланы Кузнецовой — всего-то 1817 голосов. Спортсмен-то Захаров в крае известный. Но не 12 же тысяч! Конечно, есть волшебное слово «Уссурийск» — город, который в 2018 году отличился тем, что на 22 крупных участках результаты были сфальсифицированы: данные в копиях подписанных протоколов избирательных комиссий не совпали с данными в ГАС «Выборы». Элла Памфилова позже объясняла эти странности голосованием на судовых участках — так в Приморье появился мем про уссурийскую флотилию. До моря от Уссурийска час езды, и никаких кораблей там в жизни не было.

Кроме того, очень смешно, что кандидаты по региональным группам и одномандатным округам получали совсем уж разное количество голосов. Тот же Александр Щербаков, будущий кандидат в депутаты Госдумы, по своему практически одномандатному округу заработал всего-то 604 голоса. Это не сильно почетное третье место — после портовика Павла Островского (2651 голос) и муниципального депутата Павла Панченко (1751 голос). А вот по региональной группе, в которую входит его округ, тот же Щербаков уверенно побеждает, набирая аж 8312 голосов.

В чем ценность одномандатного округа

В феврале в Приморье поменяли региональный избирательный кодекс под грядущие выборы. На ряде территорий антирейтинг «Единой России» вызывал обоснованные опасения. Источники «Новой» в правительстве утверждали, что по результатам «социологии» на некоторых из ранее сформированных округов категорически против партии выступали под 60% опрошенных. Именно низким уровнем поддержки «ЕР» и объясняется перенарезка избирательных округов «в мажоритарную сторону». Якобы одномандатные округа проще выигрывать за счет индивидуального потенциала и финансовых ресурсов.

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Странности «честной» процедуры предварительного голосования «Единой России» в Приморье

В Заксобрании 40 депутатов, 20 из них избирались по одномандатным округам, еще 20 — по спискам. Теперь одномандатных округов 30, при этом многие из них накидываются на несколько городов и районов, а муниципалитеты, в свою очередь, делятся на части. Это ужасно неудобно и для грядущей депутатской работы, и для ведения избирательной кампании, и для, извините, использования на выборах административного ресурса (даже на крупных предприятиях надо будет разводить потоки сотрудников, прописанных на разных округах).

«Списочных» мандатов осталось лишь 10. На региональные выборы пойдет как минимум пять партий, которым не надо собирать подписи избирателей: это «ЕР», КПРФ, ЛДПР, «СР — За правду» и Партия пенсионеров, уже присутствующие в Законодательном собрании. Также, скорее всего, в бюллетенях появятся «Новые люди».

Итак, «Единая Россия» может заполучить максимум четыре мандата по спискам. И то если традиционно популярные в Приморье коммунисты завершат электоральный цикл со скромными показателями, а «партия власти», напротив, заработает аж 50% (в чем есть обоснованные сомнения).

Вячеслав Беляков

политолог, политтехнолог

— Результаты праймериз «Единой России» в Приморье очень неравномерные. Где-то победители на округах ЗС ПК получили несколько сотен голосов, а где-то — несколько тысяч. При этом хорошо видно: где не было конкуренции, результаты попросту «нарисованы» — административный ресурс плюс мобилизация при отсутствии конкуренции. На округах, где была реальная конкуренция между кандидатами, результаты более ровные, связано это с тем, что любые махинации блокируются самими кандидатами и их штабами.

Особняком стоят праймериз в Госдуму. Здесь никакой конкуренции не осталось. Соответственно, и результаты фантастические — огромная явка и единение избирателей вокруг одного кандидата. При этом тот же Александр Щербаков очень уверенно победил на 62-м округе, но проиграл праймериз на округе № 7. Причина проста: на 7-м округе ЗС ПК у него были реальные конкуренты и борьба велась за каждый голос. А на остальных территориях Щербакова тащили прицепом кандидаты в Заксобрание, а недостающие голоса можно было просто дописать при отсутствии контроля.

Праймериз в Приморье как начались со скандалов, так ими и закончились. Все протоколы счетных комиссий были подписаны ночью в воскресенье. Вбить в табличку цифры из пяти протоколов и сложить их с данными электронного голосования — задача максимум на 10 минут. Оргкомитету понадобилось на это три дня.

Конечно, скандальные праймериз повлияют на дальнейшее голосование. В некоторых округах ЗС ПК просто не будет сильных кандидатов от «Единой России». Владивосток и так протестная территория, а активные кампании кандидатов в федеральный парламент поднимут явку, снизят вес административных технологий. В результате Владивосток может окраситься в любой оппозиционный цвет.

Валерия Федоренко

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