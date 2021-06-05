Мамы, не желающие сепарации: какие последствия ждут их детей во взрослой жизни

Может, вы сталкивались с таким человеком? Мужчина средних лет, был недолго женат, развелся, детей нет, живет с мамой. Отношения с женщинами не клеятся, зато бурю эмоций вызывают отношения с родителями. Он таит обиду на отца, который умер десять лет, и по стопам которого он пошел, а теперь всю жизнь вынужден доказывать коллегам, что он лучше и профессиональнее папы. Есть обида и на маму, которая не додала любви.

Такая история — наглядный пример отсутствия своевременной сепарации от родителей.

Токсичные родители

Великовозрастных детей часто обвиняют в незрелости, инфантильности. Но кто виновен в том, что они стали такими? Может, те родители, которые не дают повзрослеть?

Вот три типа подобных мам и пап:

Позволяющие все. Ребенку преподносится все «на блюдечке с голубой каемочкой»: квартира, машина, оплата учебы, трудоустройство, иногда покупка диплома. Родители хотят устроить жизнь чада и сделать так, чтобы тот преуспел, но в действительности просто не дают отпрыску нормально развиваться и обрести независимость. Те, кто не готовят к самостоятельной жизни. Зачем дочке учиться готовить? Мама все сделает. Зачем сыну уметь делать что-то по дому? Родители все сделают. Зачем давать карманные деньги? Родители купят все необходимое. Но пока расходы на уровне одежды, еды и т. д. – это одно. А потом у ребенка уже другие запросы: мол, хочу машину, квартиру.Гиперопекающие. Есть родители, которые в любом возрасте не относятся к своим детям, как ко взрослым. Они бесцеремонно влезают в их личную жизнь, контролируют, дают наставления, интересуются, когда ребенок что поел, как куда доехал, требуют отчетности и т. д.

Мамы, которые отвергают сепарацию

Чаще всего не хотят отпускать от себя детей представительницы прекрасного пола. Вот 4 признака таких мам, которые всячески препятствуют взрослению чад.

1. Высокий уровень тревожности

Такие мамы постоянно смотрят новости, ток-шоу, в их памяти откладываются страшные инциденты, происшествия. Все это в комплексе провоцирует высокий уровень тревожности. Соответственно, самый простой способ не беспокоиться, где и как ребенок, – это держать его рядом с собой, не отпускать гулять и т. д.

2. Неудачницы

Возможно, звучит довольно жестко, но по факту это так. Речь идет о тех мамах, которые не реализовались сами в профессии или не воплотили в жизнь свою детскую мечту. И почему-то им кажется, что это должны сделать дети. По этой причине родительницы считают себя вправе выбирать ребенку профессию, навязывать свои увлечения, создавая идеальную копию себя. Они не воспринимают чадо как отдельную личность.

3. Без материнского инстинкта

Таким женщинам постоянно кажется, что они все делают не так. Им стыдно от того, что не до конца в них проснулся материнский инстинкт, что нет такой искренней любви к чаду, которая должна быть. И чтобы скрыть этот факт, они играют роль супермегазаботливых мам, которые ограждают детей от всяких бед. Но вместо нормального общения, ласки и любви они дают компенсацию подарками, взваливанием на себя всех домашних обязанностей и т. д.

4. Прикрывающиеся детьми

Есть матери, которые по каким-то причинам не хотят работать, не хотят заниматься саморазвитием. Поэтому роль заботливой матери для них – это просто отмазка. Ведь если не будет ребенка, тогда женщине придется как минимум выходить на работу, что-то делать. А так, мол, некогда, детей воспитываю. «Я на тебя всю жизнь положила!» – обычно говорят такие мамы, пытаясь вызвать чувство вины и отвести тему от своей личной истории развития, которой нет.

Последствия для детей

Если нет своевременного разделения с родителями, то впоследствии у детей возникают серьезные проблемы:

Невозможность найти себя в этой жизни. Взрослых детей «бросает» из стороны в сторону, когда дело доходит до выбора профессии или партнера. Они сами не знают, чего хотят, поэтому чувствуют себя потерянными.Бунтарский дух. Взрослые дети пускаются во все тяжкие, пытаясь показать, как этот мир их не устраивает и как несовершенен. Они ни в чем не могут найти отдушину.Желание превзойти родителей. Это ситуация, описанная в самом начале статьи. Взрослый ребенок вступает в вечный спор с родителями, пытаясь показать, что он лучше. Например, намереваясь превзойти маму или папу в той же профессиональной сфере.