В Нигерии нарушителей запрета о работе Twitter решили привлекать к ответственности

Генпрокурор Нигерии Абубакар Малами заявил, что нарушители блокировки работы соцсети Twitter в стране будут преследоваться по закону, говорится в заявлении представителя прокуратуры Умара Гванду.

Как информирует газета Nation, министр юстиции Абубакар Малами получил подконтрольным органам предпринять меры и «всерьез начать процесс судебного преследования». Как отмечает издание, мера направлена на тех пользователей сети в Нигерии, которые уже в субботу после формальной блокировки получили доступ к Twitter при помощи VPN-сервисов, передает РИА «Новости».

Многие местные СМИ, включая данную газету, продолжают публиковать новостные сообщения в заблокированной властями соцсети.

Ранее администрация Twitter удалила запись президента Нигерии Мухаммаду Бухари. Запись, по мнению администрации, нарушает правила соцсети. На следующий день правительство Нигерии на неопределенный срок приостановило работу в стране соцсети Twitter. Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя блокировку соцсети в Нигерии отметила, что «информационный монстр» не может диктовать государству, как ему жить.