 

На Ставрополье студентка умерла во время экзамена

05.06.2021, 20:56, Новости дня
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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что 17-летняя студентка скончалась во время экзамена в пединституте.

«Происшествие в Иноземцево. Во время экзамена в местном филиале Ставропольского государственного пединститута скончалась семнадцатилетняя студентка», – написал Владимиров на своей странице в Instagram.

Как отметил глава региона, по предварительным данным, смерть наступила в силу естественных причин, из-за состояния здоровья. «Проводятся необходимые мероприятия, чтобы установить все обстоятельства, ситуация на контроле. Выражаю глубокие соболезнования родным девочки. Вся необходимая помощь ее семье будет оказана», – подчеркнул он.

В конце мая в Северной Осетии в Моздокском районе во время сдачи основного госэкзамена по русскому языку умерла ученица девятого класса.



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