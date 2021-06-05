 

В Нижневартовске водитель насмерть сбил женщину и скрылся

05.06.2021, 20:56, Новости дня
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Водитель в Нижневартовске въехал в автобусную остановку с людьми и скрылся, в результате ДТП погибла женщина, полиция проводит проверку, сообщили в пресс-службе управления МВД по ХМАО-Югре.

По данным ведомства, около 20.30 (18.30 мск) в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в Нижневартовске в районе дома по улице Заводская водитель за рулем автомобиля «Лада Приора» совершил ДТП и скрылся с места аварии, передает РИА «Новости».

«По неустановленным причинам транспортное средство выехало с проезжей части и совершило наезд на остановочный комплекс «Школа 17», где в этот момент находились люди. В результате женщина погибла не месте происшествия, а мужчина доставлен с травмами различной степени тяжести в медучреждение», – говорится в сообщении пресс-службы.

Как отметили в МВД, полиция проводит проверку в связи с ДТП. Уже известно, что владельцем автомобиля является 49-летний житель Нижневартовска, отметили в пресс-службе.

«Принимаются меры к установлению личности гражданина, находившегося за рулем транспортного средства, и его задержанию. По окончании проверки будет принято процессуальное решение», – добавили в региональном УМВД.

В субботу грузовой автомобиль с пассажирами опрокинулся в Туве, пострадал 21 человек. Водитель грузовика скрылся с места ДТП. Однако позже виновника аварии нашли и задержали.



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