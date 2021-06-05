 

Юлия Высоцкая раскрыла секрет своей стройной фигуры: “Питаться интуитивно правильно”

05.06.2021, 20:46, Разное
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Популярная актриса Юлия Высоцкая недавно дала интервью одному из отечественных изданий, в котором поделилась собственной методикой приведения организма в порядок. По словам знаменитости, на процесс формирования правильных пристрастий и перестройки происходящих в организме процессов вполне хватит 28 дней.
Стоит отметить, что артистка в последнее время чаще позиционирует себя как заправского кулинара – ведет авторскую передачу “Едим дома”, а её микроблог в Instagram щедро наполнен публикациями на тему приготовления различных вкусностей. При этом многие из таких блюд являются достаточно калорийными, поэтому поклонники звезды часто недоумевают, как их любимице удается всегда оставаться в такой великолепной физической форме. Решив поделиться с почитателями своей методикой, Юлия Высоцкая отметила, что ранее пробовала применить для себя немало диет, однако в итоге обрела свое индивидуальное решение такой задачи. В частности, она регулярно проводит для себя мероприятие, которое называет перезагрузкой. “Нам нужно, чтобы организм расслабился, успокоился. И максимально убираем из рациона жир. Тем самым напоминая, что у организма есть кишечник, которому нужно включаться”, – отметила красавица. Первые пару дней своего курса артистка употребляет лишь пищу, богатую клетчаткой и сложными углеводами, но потом постепенно добавляет животные белки в виде курятины или говядины. И лишь в последние три дня она позволяет себе жиры животного происхождения в виде растительного масла и орехов.

Телезвезда убеждена, что ЗОЖ, к которому нередко люди прибегают в довольно резкой динамике, является своеобразным стрессом для организма и в итоге, недополучив никакого “вознаграждения” в виде любимых деликатесов, тело может начать вести себя неадекватно. “Если вы понимаете, что не можете обойтись, например, без шоколада, значит, купите хороший шоколад и определите, какого количества шоколада вам будет достаточно для счастья, но при этом не будет вреда для фигуры. Не нужно над собой издеваться: ваш лучший диетолог – это ваше тело. Но сначала нужно наладить все процессы, почистить организм, а затем уже питаться интуитивно правильно”, – резюмировала Юлия Высоцкая.



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