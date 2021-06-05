 

Разведенная Ида Галич прошлась по красной дорожке премии “Муз-ТВ” в белом наряде без белья

05.06.2021, 20:46, Разное
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Блогер и ведущая Ида Галич прошлась по красной дорожке премии «Муз-ТВ» в эффектном белом наряде. Под него разведенная знаменитость не стала надевать нижнее белье. Полупрозрачный наряд практически не скрывал пикантные части ее тела.
31-летняя Ида Галич детально проработала свой образ для мероприятия. Она надела брюки свободного кроя, эффектную накидку и полупрозрачный кардиган. Под светом софитом многие успели разглядеть ее обнаженную грудь. Поклонники и коллеги по цеху отметили, что после родов Ида Галич находится в прекрасной физической форме. Блогер приложила массу усилий, чтобы вернуться в прежний вес.

К слову, Ида Галич не боится публиковать ролики, где она запечатлена в неприглядном виде и без косметики. Она пытается привить поклонницам любовь к натуральной красоте. Она считает, что женщины не должны ходить мимо зеркала с опущенной головой.

Блогер переживает достаточно непростой период в жизни, несмотря на успехи в карьере. Недавно она официально развелась с отцом своего сына Аланом Басиевым. Знаменитость уже успела заявить, что больше не намерена выходить замуж.

Источник: www.instagram.com



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