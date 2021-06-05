Неконтролируемый диабет и неправильное употребление стероидов вызывают появление черного грибка у пациентов с COVID-19

Индийские медики отметили, что многие пациенты с COVID-19 начали сталкиваться с возникновением черного грибка. Причиной мукормикоза может быть неконтролируемый диабет или неправильное употребление стероидов.

Случаи заболеваемости мукормикозом начали распространяться в Индии после второй волны пандемии коронавируса. В настоящий момент ситуация является более критической, поскольку эндемическое заболевание быстрее распространяется и заражает все больше людей. В Индии зарегистрировано свыше 20 000 случаев заражения черным грибком.

Врачи из Института последипломного медицинского образования и исследований (PGIMER) Чандигарх заявили, что к основным факторам, вызывающим это заболевание, относятся неконтролируемый сахарный диабет и увлечение стероидами. Исследователи пока не смогли изучить роль COVID-19 в нарушении иммунитета, ведущем к развитию мукормикоза.

Появление черного грибка во время второй волны не является новостью, так как грибковая инфекция появилась еще во время первой волны пандемии в 2020 году, и это отметили врачи многих ведущих институтов страны. Исследование MucoCovi было проведено в 16 центрах под руководством врачей PGIMER, чтобы узнать, что вызвало такие нарушения в организме. Результаты исследования опубликованы в журнале Emerging Infectious Disease Journal.

Исследователи обнаружили, что распространенность мукормикоза, связанного с COVID-19, составляла 0,27% у пациентов, находящихся в больничных палатах, и 1,6% у пациентов, находящихся в отделениях интенсивной терапии.

Они также отметили, что в 2020 году в Индии число случаев мукормикоза увеличилось в 2,1 раза по сравнению с 2019 годом. Это говорит о том, что рост может быть связан с пандемией COVID-19. Медики обнаружили, что смертность от черного грибка намного выше, по сравнению с коронавирусом.

В среднем диагноз мукормикоза, ассоциированного с COVID-19, ставился через 18 дней после заражения коронавирусом. Наиболее частыми очагами инфекции были поражение глаз и носа (в 58% случаев). Затем следовало поражение носа с поражением глаз и головного мозга (27%), а затем легочная инфекция (9% случаев). Кроме того, возникала боль в области лица, заложенность носа и выделения; зубная боль и расшатывание зубов во многих случаях наблюдались впервые.

Сравнивая случаи мукормикоза, связанного с COVID-19, с заболеванием без коронавируса (то есть без CAM), эксперты обнаружили, что неконтролируемый сахарный диабет является наиболее частым основным заболеванием в обеих группах. У пациентов с мукормикозом, связанным с COVID-19, впервые выявленный сахарный диабет встречался чаще по сравнению со случаями черного грибка, не связанного с COVID-19 (20,9% против 10%). Это предполагает прямую роль коронавируса в возникновении или обострении диабета, который может предрасполагать этих пациентов к мукормикозу.

У пациентов с диабетическим кетоацидозом мукормикоз развивался на ранней стадии, то есть менее чем через восемь дней после заражения коронавирусом. С другой стороны, те пациенты, у которых позже развился мукормикоз, связанный с COVID-19, в основном получали стероидное лечение. Исследователи увидели, что неправильное использование стероидов (63,3%), то есть либо в очень высоких дозах, либо у пациентов, которые в этом не нуждались, было связано с развитием поздней “черной плесени”, то есть более чем через восемь дней после развития коронавируса.

Общая смертность от этой грибковой инфекции составила 38,3% через шесть недель и 45,7% через 12 недель болезни. Эксперты также отметили, что пациенты в возрасте до 54 лет, люди с поражением головного мозга или легких и те, кто был помещен в ОИТ, имели более высокий риск летального исхода. Любые болезни инфекционного характера быстрее распространяются у тех, кто имеет хронические заболевания. Это подтверждают ковидные истории. Грибковые или любые паразитарные инфекции представляют опасность для людей, имеющих сниженный иммунитет из-за хронических болезней, заключили врачи PGIMER.

Источник: www.thehealthsite.com