Корниенко заявил, что в “Слуге народа” “изначально были уверены” в победе Вирастюка на довыборах в Раду

“Мы изначально были уверены в честной победе Вирастюка, несмотря на то, что его основной конкурент на выборах прибегал к многочисленным нарушениям. Таким образом, имеем следующую ситуацию: ЦИК дважды признал его победителем, суды это подтвердили, в конце свое слово сказали и судьи Верховного Суда”, – сказал он.

Корниенко призвал оппонентов “прекратить манипуляции и признать реальные результаты голосования избирателей”.

Контекст:

28 марта промежуточные выборы в Верховную Раду состоялись в округе №87 в Ивано-Франковской области. Голосование проходило в связи с тем, что избранный в этом округе народный депутат сложил мандат. Явка в округе №87 составила 35,05%.

30 марта целый день подсчет голосов в округе не велся, состав ОИК изменили. Подсчет возобновился вечером 31 марта. 1 апреля полиция взяла под охрану объекты в избирательном округе №87.

По данным “Опоры”, на довыборах в Верховную Раду в округе №87 выявлены расхождения в данных на пяти участках. В частности, данные протоколов участковых избирательных комиссий и повторного подсчета голосов не совпадают в количестве бюллетеней в поддержку кандидата от партии “За майбутнє” Александра Шевченко. Всего в округе 117 участков.

Полиция открыла 17 уголовных производств по итогам выборов в округе №87, шесть из них – по фактам похищения избирательных бюллетеней шести участковых избирательных комиссий.

ЦИК на заседании 5 апреля принял для дальнейшей обработки протокол с мокрой печатью ОИК об итогах голосования в одномандатном округе №87, но 12 апреля Ивано-Франковский окружной административный суд признал этот протокол противоправным.

ЦИК обязал ОИК №87 составить уточненный протокол об итогах голосования. 15 апреля он был составлен.

22 апреля ЦИК установил победу Вирастюка. В ходе обсуждения проекта постановления комиссии один из ее членов отметил, что нельзя однозначно установить, повлияло ли исчезновение бюллетеней в этом округе на результаты выборов. По его словам, Центризбирком не может это выяснить, так как у него нет функций досудебного расследования.

Гражданская сеть “Опора” сообщала, что, согласно протоколу, Вирастюк получил 15 536 голосов избирателей, а Шевченко – 15 114.

5 мая ЦИК не зарегистрировал Вирастюка нардепом из-за отсутствия правовых оснований. Причиной стало то, что вечером 1 мая Большая палата Верховного Суда признала противоправными действия ЦИК по установлению результатов выборов в округе №87 и отменила протокол от 22 апреля, согласно которому Вирастюк признавался победителем выборов.

19 мая Центризбирком составил новый протокол. Победителем остался Вирастюк.

Верховный Суд на заседании 23 мая отменил протокол ЦИК, Центризбирком обжаловал это решение и в июне Большая палата Верховного Суда удовлетворила апелляцию ЦИК.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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