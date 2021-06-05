 

Определились футбольные клубы, которые вышли в УПЛ из Первой лиги

05.06.2021, 20:44, Новости дня
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В предпоследнем туре Первой лиги “Металлист 1925” обыграл на выезде “Кремень” со счетом 4:0 и набрал 56 очков, укрепившись на третьем месте турнирной таблицы.

Конкуренты харьковского клуба за выход в УПЛ, “Николаев” и “Агробизнес” из Хмельницкой области, свои поединки проиграли со счетом 0:1, соответственно, житомирскому “Полесью” и тернопольской “Ниве”.

У николаевской команды осталось 52 очка, у хмельницкой – 51 очко, и последний тур в Первой лиге становится для них формальностью с точки зрения борьбы за повышение в классе.

Таким образом, право играть в Премьер-лиге завоевали “Верес” из Ровно (65 очков), “Черноморец” из Одессы (58 очков) и “Металлист 1925” из Харькова.

Последний тур чемпионата в Первой лиге состоится 12 июня. Харьковская команда еще может обогнать одесскую.

Контекст:

Чемпионат в Премьер-лиге завершился 9 мая. Золотые награды досрочно завоевало киевское “Динамо”. Второе и третье места заняли донецкий “Шахтер” и луганская “Заря”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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