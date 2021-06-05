 

В предвыборную программу “ЕР” войдут инициативы экоактивистов

05.06.2021, 20:26, Разное
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Предложено включить все индустриальные города в федеральный проект “Чистый воздух”. Сейчас в него входят лишь 12 таких населенных пунктов.

Координатор партпроекта «ЕР» «Чистая страна» в Хакасии Алексей Сметанин привел в пример Абакан и Минусинск. По его словам, проблема с чистотой воздуха там стоит очень остро.

“Мы не можем открыть форточки, потому что задохнешься. При рассмотрении списка городов предлагаем учитывать не только мнение федеральных органов власти, но и жителей», — сказал партиец.

Медведев поддержал расширение программы. Это будет связано с финансовыми возможностями и с настойчивостью экологической общественности, отметил председатель “ЕР”.

В предвыборной программе партии отразят и инициативу координатора партпроекта «Чистая страна» в Самарской области Дениса Волкова о пересмотре подходов к оплате вывоза твердых коммунальных отходов. Он предложил предусмотреть возможность оплаты по факту накопления ТКО. Такой подход простимулирует граждан к раздельному сбору мусора, считает партиец.

Также в ходе сессии затрагивалась проблема бездомных животных, нехватки приютов и финансирования. “ЕР” проработает этот вопрос в своей предвыборной программе, пообещал Медведев.

Также партия разработает законопроект об обязательной рекультивации отходов закрытых предприятий. Активисты предложили провести инвентаризацию объектов накопленного вреда, разработать план по их утилизации, законодательно определить ответственность собственников этих предприятий до момента, как это ляжет на плечи налогоплательщиков.

Партия проработает экологические инициативы с общественностью в регионах. Представители партпроекта “Чистая страна” будут координировать широкие обсуждения.



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