 

Мнение: О глупейшей подставе Александра Лукашенко

05.06.2021, 20:12, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Чем плохи все игры в диктатуру, – хоть в мягкую, как в России, хоть в крутую, как в Беларуси, – для самого диктатора, так это укореняющейся с каждым днём верой в собственную непогрешимость. Которая приводит к потере чувства реальности, а затем и к детским глупейшим ошибкам. От которых диктатор становится похож на ту самую унтер-офицерскую вдову.

Вот так и белорусский президент Александр #Лукашенко сам себя подставил

В истории со скандальным арестом 26-летнего оппозиционера Романа Протасевича и его последующими «добровольными» признаниями на телекамеру. Дело, в общем, не в том, что задержание мальчишки повлекло для Беларуси материальные потери: отказ европейских авиакомпаний летать в Беларусь и через #Беларусь – прямой ущерб для госпредприятия «Белаэронавигация», а санкции ЕС в отношении белорусских авиаперевозчиков в первую очередь бьют по «Белавиа». Дело в том, что сама по себе борьба диктатора с мальчишкой – уже какая-то салтыковщина уровня «а он чижика съел». Тем более, когда в такую борьбу вовлекаются все спецслужбы государства, а то и не одного.

Мелко, Хоботов! ©

Но и дальнейшее пошло так же наперекосяк. В смысле – косячно.

Вот, скажем, заявил Роман Протасевич, что НЕХТА в 10 раз завысила аудиторию. И что реальных читателей у неё полмиллиона от силы. Причём далеко не все из Беларуси. И далеко не все делают что-то более серьёзное, чем чтение оппозиционного ТГ-канала.

И тут же – ага-а-а! Значит, опять из пушки по воробьям? Значит всесильный диктатор панически боится и маргинального меньшинства! Иначе с чего бы против нескольких тысяч бросать все силы милиции, армию, «титушек» и только что не бомбить напалмом целые города?

И вот такая трусость подрывает легитимность тирана даже сильнее, чем самые нелегитимные #выборы. Из-под его власти постепенно исчезает одна из главных опор – страх толпы. Которая вместо того, чтобы робостно дрожать по углам, начинать сочинять анекдоты и шутки-прибаутки.

Впрочем, а мог ли Александр Лукашенко действовать иначе – умнее и тоньше?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.12 / Главаря ПНС Ливии обвинили в госизмене

22.04 / Доктор Евгений Комаровский рассказал об уникальности мутаций коронавируса

27.04 / Бьет, значит?

28.04 / Ученые нашли в геноме SARS-CoV-2 две новые опасные мутации

21.04 / Манежную площадь перекроют 21 апреля из-за подготовки к празднованию дня рождения Ленина

29.03 / Софико Шеварнадзе подтвердила, что стала мамой

24.03 / Мнение: Упятерение МРОТ, профессии-должники и приобщение к удалёнке

22.07 / Москвичи подали в суды более 24 тысяч жалоб на штрафы за нарушение самоизоляции

14.09 / Трамп о Байдене: Он недостаточно умен для переговоров с Путиным

22.12 / Мнение: Окончательная бумажка. Броня

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика