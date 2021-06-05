В Совфеде оценили принятие закона о запрете на участие в выборах причастным к экстремизму

Член комиссии Совфеда по защите суверенитета и предотвращению вмешательства в дела РФ Маргарита Павлова заявила, что закон о временном запрете на участие в выборах любых уровней для лиц, причастных к деятельности экстремистских организаций является «важным знаком».

По ее словам, РФ готова решительно защищать свой суверенитет и свою национальную безопасность как от экстремистов, так и от их зарубежных покровителей. «Кажется очевидным, что те, кто стремился к незаконному захвату власти, насильственному изменению конституционного строя, к нарушению прав, свобод и законных интересов граждан в связи с их социальной, национальной, религиозной принадлежностью, занимался терроризмом и т.п. не должны занимать выборные должности, допускаться к управлению страной», – приводятся в Telegram-канале комиссии слова Павловой.

Как отметила сенатор, принятый закон является «логическим продолжением уже существующих норм, запрещающих избираться в представительные органы законодательной власти, на выборные государственные должности гражданам, осужденным за преступления экстремистской направленности».

Лица, причастные к экстремистской деятельности, как подчеркнула Павлова, не должны иметь доступ к рычагам государственной власти – это необходимо для обеспечения национальной безопасности. «Это особенно актуально в ситуации, когда недружественные внешние силы активно пытаются дестабилизировать российское общество, цинично используя для этого любые средства, включая и поддержку откровенно экстремистской деятельности. Думаю, именно поэтому он был быстро подготовлен, принят законодателями и подписан Президентом России», – добавила она.

Накануне президент Владимир Путин подписал закон о временном запрете на участие в выборах любых уровней для лиц, причастных к деятельности экстремистских организаций. Документ предусматривает временный запрет на участие в выборах всех уровней для руководителей и членов террористических и экстремистских организаций, а также граждан, финансировавших их.