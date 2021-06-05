 

В Совфеде оценили принятие закона о запрете на участие в выборах причастным к экстремизму

05.06.2021, 19:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Член комиссии Совфеда по защите суверенитета и предотвращению вмешательства в дела РФ Маргарита Павлова заявила, что закон о временном запрете на участие в выборах любых уровней для лиц, причастных к деятельности экстремистских организаций является «важным знаком».

По ее словам, РФ готова решительно защищать свой суверенитет и свою национальную безопасность как от экстремистов, так и от их зарубежных покровителей. «Кажется очевидным, что те, кто стремился к незаконному захвату власти, насильственному изменению конституционного строя, к нарушению прав, свобод и законных интересов граждан в связи с их социальной, национальной, религиозной принадлежностью, занимался терроризмом и т.п. не должны занимать выборные должности, допускаться к управлению страной», – приводятся в Telegram-канале комиссии слова Павловой.

Как отметила сенатор, принятый закон является «логическим продолжением уже существующих норм, запрещающих избираться в представительные органы законодательной власти, на выборные государственные должности гражданам, осужденным за преступления экстремистской направленности».

Лица, причастные к экстремистской деятельности, как подчеркнула Павлова, не должны иметь доступ к рычагам государственной власти – это необходимо для обеспечения национальной безопасности. «Это особенно актуально в ситуации, когда недружественные внешние силы активно пытаются дестабилизировать российское общество, цинично используя для этого любые средства, включая и поддержку откровенно экстремистской деятельности. Думаю, именно поэтому он был быстро подготовлен, принят законодателями и подписан Президентом России», – добавила она.

Накануне президент Владимир Путин подписал закон о временном запрете на участие в выборах любых уровней для лиц, причастных к деятельности экстремистских организаций. Документ предусматривает временный запрет на участие в выборах всех уровней для руководителей и членов террористических и экстремистских организаций, а также граждан, финансировавших их.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.04 / Эрдоган заявил, что тема геноцида армян “политизируется третьими сторонами”

13.04 / Минпромторг решил расширить категории льготного автокредитования

16.01 / В РФ перешли к завершающему этапу испытаний тест-системы для выявления «британского» COVID

20.11 / Санду: У рядовых молдаван разное мнение о Крыме. В Молдове мало украинских СМИ, зато широко представлены российские

31.10 / Якубович рассказал о самом ценном подарке в истории «Поля чудес»

15.03 / The Washington Post назвало причину задержки с разговором между Зеленским и Байденом

22.02 / Охлобыстин заявил, что не будет участвовать в выборах в ГД из-за запрета церкви

31.05 / NEWSru.com объявил о закрытии

16.11 / Лукашенко умеет работать на камеру – ОНТ о большом интервью белорусского президента

06.07 / Мнения: Зачем японцы напали на Перл-Харбор

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика