 

Россия победила сборную Болгарии перед Евро-2020

05.06.2021, 19:58, Новости дня
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Сборная РФ по футболу победила команду Болгарии со счетом 1:0 в последнем товарищеском матче перед началом Евро-2020.

Встреча прошла на «ВТБ-Арене» в Москве. Единственный гол забил Александр Соболев, который отличился на 84-й минуте с пенальти. Главный тренер сборной РФ Станислав Черчесов внес три изменения в стартовый состав по сравнению с игрой с поляками (1:1), которая состоялась 1 июня во Вроцлаве. С первых минут встречу с болгарской командой начали Юрий Жирков, Дмитрий Баринов и Алексей Ионов. Они заменили Федора Кудряшова, Далера Кузяева и Алексея Миранчука, передает ТАСС.

Изначально вошедший в стартовый состав защитник Федор Кудряшов получил травму на предыгровой тренировке, вместо него сыграл Андрей Семенов. в начале второго тайма из-за повреждения поле покинул полузащитник Дмитрий Баринов, игравший на позиции центрального защитника. Его заменил Игорь Дивеев.

После перерыва Кузяев вышел на поле вместо Ионова, на 58-й минуте Артема Дзюбу заменил Соболев. Капитанская повязка после этого перешла к защитнику Георгию Джикии. На 62-й минуте Андрей Мостовой заменил Александра Головина, спустя 10 минут Марио Фернандес вышел на поле вместо Вячеслава Караваева, а на 78-й минуте Миранчук заменил Жиркова. Фернандес не принимал участия в матче с поляками из-за повреждения. Не попали в заявку на игру полузащитники Денис Макаров и Даниил Фомин, а также нападающий Антон Заболотный. Эти три футболиста включены в заявку сборной РФ на чемпионат Европы.

В среду был назван состав сборной РФ на Евро-2020.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Сборная РФ на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт–Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт–Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).



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