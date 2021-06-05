 

В «Единой России» поддержали инициативы экоактивистов по улучшению экологической ситуации в стране

05.06.2021, 19:58, Новости дня
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Общественники и эковолонтеры, депутаты, представители органов власти, профильные эксперты сформулировали предложения в предвыборную программу «Единой России» в области экологической политики на стратегической сессии «Экология», которая прошла 5 июня в Ленобласти.

Как отметил координатор партпроекта «Единой России» «Чистая страна» в Хакасии Алексей Сметанин, в первую очередь, речь идет о включении в федеральный проект «Чистый воздух» всех индустриальных городов. Сейчас в него входят только 12 промышленных центров. При этом в ряде других городов ситуация не лучше, сообщается на сайте партии.

Также в программе будет отражено и предложение координатора партпроекта «Чистая страна» в Самарской области Денис Волкова – по его словам, необходимо пересмотреть подходы к оплате вывоза твердых коммунальных отходов. «У наших жителей нет экономических стимулов для этого, потому что сегодня оплата за вывоз ТКО происходит по нормативу – или с квадратного метра, или с человека. Наше предложение – предусмотреть возможность оплаты жителями по факту накопления отходов. Это стимулирует их к раздельному сбору», – сказал он.

Еще одним положением программы станет разработка региональных программ по решению проблем бездомных животных. По словам директора «Национальной ветеринарной палаты» Дианы Насыровой, в субъектах не хватает приютов. Им нужна не только финансовая поддержка, но и помощь с оформлением документов.

По инициативе мэра города Усолье-Сибирское Максима Торопкина, принявшего участие в работе стратсессии, «Единая Россия» разработает законопроект об обязательной рекультивации отходов закрытых предприятий.

По мнению руководителя челябинского экодвижения «Время Че» Феликса Панова экоактивисты могли бы также принять участие в приемке работ по рекультивации полигонов с отходами уже закрытых предприятий. По его словам, общественный контроль в этой сфере необходим. Отслеживать ход работ может помочь специальный информационный ресурс.

Уточняется, что другие предложения экоактивистов касались постепенного отказа от трудноперерабатываемых упаковок и расширении программы по очистке водоемов на малые реки и озера. Их также включат в программу «Единой России». В свою очередь председатель партии Дмитрий Медведев подчеркнул, что на «Единой России» лежит особая ответственность за проведение эффективной экологической политики.

Ранее Медведев, выступая на стратегической сессии «Экология» по предложениям в предвыборную программу «Единой России», заявил, что для «Единой России» важным направлением является законодательная деятельность, которая направлена на защиту окружающей среды, потому что без качественного законодательства этого не сделать.



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