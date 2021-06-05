 

Ксения Собчак намекнула на каминг-аут Давы в компании полураздетых мужчин

05.06.2021, 19:48, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ведущая Ксения Собчак на премии «Муз-ТВ» намекнула на каминг-аут рэпера Давы, который появился на красной дорожке в компании полураздетых мужчин. Она решила пошутить не только над блогером, но и над своей бывшей коллегой по реалити «Дом-2» Ольгой Бузовой.
Дава и Ольга Бузова нос к носу столкнулись на красной дорожке премии «Муз-ТВ». Собчак намекнула, что пристрастия Манукяна и могли стать одной из причин расставания блогера с ведущей. Все дело в том, что артист появился на мероприятии не только в компании Филиппа Киркорова, но и нескольких мускулистых молодых парней с обнаженными торсами. Собчак заявила, что теперь новоиспеченный ведущий «Дома-2» приезжает с такой мощной массовой. «Практически каминг-аут», – отметила она.

На красной дорожке премии «Муз-ТВ» были и другие курьезы. Например, Настя Ивлеева споткнулась на ковре и упала. Однако она сделала вид, что ничего не произошло, и продолжила вести репортаж.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.01 / Мнение: Казус Слепакова

17.12 / Анна Курникова показала редкие фото подросших детей в честь их дня рождения

29.10 / “Серьезная эволюционная задача”: Эксперты назвали нежелательную для бритья часть тела

12.10 / Меган Маркл рассказала о своей депрессии из-за травли

28.01 / От Ирины Шейк для Moschino до Карли Клосс для adidas: дайджест fashion-новостей недели

16.01 / СК возбудил дело об изнасиловании заключенного в «пресс-хате» СИЗО кипятильником

07.08 / “Быть самим собой”: Глюкоза обматерила подписчиков Собчак из-за клипа Лободы

03.02 / В Киеве появилась улица Алексея Навального

06.05 / Ученые: Экстракт шампиньонов подавляет рост клеток рака предстательной железы

20.09 / “Есть чем годиться”: Российский военный эксперт высоко оценил военный потенциал РФ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика