Ксения Собчак намекнула на каминг-аут Давы в компании полураздетых мужчин

Ведущая Ксения Собчак на премии «Муз-ТВ» намекнула на каминг-аут рэпера Давы, который появился на красной дорожке в компании полураздетых мужчин. Она решила пошутить не только над блогером, но и над своей бывшей коллегой по реалити «Дом-2» Ольгой Бузовой.

Дава и Ольга Бузова нос к носу столкнулись на красной дорожке премии «Муз-ТВ». Собчак намекнула, что пристрастия Манукяна и могли стать одной из причин расставания блогера с ведущей. Все дело в том, что артист появился на мероприятии не только в компании Филиппа Киркорова, но и нескольких мускулистых молодых парней с обнаженными торсами. Собчак заявила, что теперь новоиспеченный ведущий «Дома-2» приезжает с такой мощной массовой. «Практически каминг-аут», – отметила она.

На красной дорожке премии «Муз-ТВ» были и другие курьезы. Например, Настя Ивлеева споткнулась на ковре и упала. Однако она сделала вид, что ничего не произошло, и продолжила вести репортаж.