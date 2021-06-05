Ксения Бородина намекнула на развод с мужем

Популярная российская ведущая Ксения Бородина в социальной сети Instagram намекнула на развод с мужем Курбаном Омаровым. Она попросила свою аудиторию дать ей время. Звезда проекта «Дом-2» уже начинала писать пост на эту тему, но потом сразу же удаляла текст.

Уже несколько недель распространяются слухи о том, что семья Ксении Бородиной и Курбана Омарова трещит по швам. Сама же ведущая не подтверждает догадки, но и не опровергает их. Фолловеры заметили, что семейная пара отправилась в Дубай на майские праздники вместе, но отдыхала раздельно. К тому же Бородина не обнародовала ни одного совместного фото с мужем.

В последнее время ведущая мало появляется в разделе «Истории». Позже она рассказала, что информирует важный пост и сразу же стирает. Знаменитость пока не знает, что сказать подписчикам, поэтому попросила дать ей еще немного времени. Курбан Омаров на своей странице в Instagram ответил Бородиной: «Скажи как есть». Однако она никак не отреагировала на это заявление.

Напомним, что Ксения Бородина и Курбан Омаров поженились пять лет назад. В браке ведущей и бизнесмена появилась на свет общая дочь Теона.

Источник: www.instagram.com