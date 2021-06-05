Обнаружены археологические доказательства существования библейского патриарха Авраама

Профессор библейских исследований в Библейском колледже и аспирантуре Шаста в Калифорнии Том Мейер обнаружил археологические доказательства, свидетельствующие об историчности библейского патриарха Авраама. К таким артефактам относится колодец в Беэр-Шеве, где было найдено немало ценностей, информирует издание Express.

Все три религии – иудаизм, христианство и ислам – ведут свои корни от первого патриарха еврейского народа Авраама. Он родился около 4000 лет назад в древнем городе Ур (Месопотамия, территория современного южного Ирака). Считается, что его наследник Исаак был дедом 12 израильских колен, в то время как другой сын Авраама – Измаил был провозглашен одним из исламских пророков. В переводе с еврейского имя Авраам означает “отец множества”. Он стал родоначальником многих народов, включая еврейский. Биография патриарха описана в нескольких главах Книги Бытия.

Однако какие доказательства, археологические или другие, подтверждают библейское повествование о жизни Авраама? Согласно мнению некоторых исследователей, Авраам являлся кочевником, жившим на территории Ближнего Востока в эпоху бронзы (3300-1200 гг. до н.э). Другие отрицают историчность этого библейского персонажа, считая, что он был не более, чем мифологическая фигура, построенная на основе местного фольклора. Том Мейер уверен, что многие археологические артефакты, могут доказать реальность патриарха Авраама.

“Без Авраама не было бы иудаизма, христианства или ислама”, – отметил историк. Так, на дне Колодца Авраама в Беэр-Шеве (город в израильской пустыне Негев), исследователи нашли множество керамических изделий времен Авраама, которые сейчас находятся в музее города. Ещё одним важным открытием, связанным с жизнью Авраама, Мейер назвал ворота Авраама в древних руинах Тель-Дана. Это могут быть те же ворота, через которые патриарх и его армия из 318 человек отправились в погоню за похитителями Лота.

Самые “зрелищные” из всех останков, связанных с патриархом монотеизма, были открыты в 20-е годы прошлого века, когда археологи искали гробницы в Долине царей в Египте и раскопали родной город Авраама, город Ур в древней Месопотамии. Сложные и опасные пути к этим местам не отпугнули туристов. Со всего мира паломники начали стекаться в город Ур, который раскапывал Леонард Вули – известный английский археолог. Даже автор популярных детективов Агата Кристи была в восторге от найденных археологом сокровищ.

Артефакты были разделены между Британским музеем в Лондоне, Пенсильванским университетом в США и Ираком. Вули обнаружил храм, в котором, по мнению профессора Мейера, Авраам поклонялся бы лунному богу Наннару перед его поисками в Леванте. Как описывает Книга Иисуса Навина, семья Авраама, а не сам патриарх, были идолопоклонниками. Предположительно, Авраам не проживал в черте города, он был пастухом, который оставался на периферии городской жизни, в сельской местности, – добавил Мейер. Вули обнаружил золотые сосуды королевы Пу-Аби и принца Мес Калам Дуга, рифленую посуду, украшения из серебра, богато украшенные арфы и голову золотого козла.

Источник: www.express.co.uk