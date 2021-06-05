Кличко рассказал, какие получает угрозы
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Так он отреагировал на реплику журналистки, которая отметила, что, по слухам, уже есть кандидатура на пост главы КГГА.
“Мне постоянно угрожают, даже официальные чиновники говорят это. Я убежден в том, что президент как гарант Конституции должен придерживаться и своим примером показывать соблюдение законов. Я хочу напомнить, что исполнительная и законодательная власть объединены в одном лице в Киеве. Потому что Киев имеет особый статус, где мэр города, избранный киевлянами (и Конституционный Суд Украины в 2003 году это подтвердил), должен быть назначен председателем КГГА”, – отметил Кличко.
Он считает, что разделение полномочий главы КГГА и мэра Киева и назначение нового главы Киевской горгосадминистрации будет противозаконным и антиконституционным.
“Я убежден, что ключевая составляющая самоуправления – то, что человек несет ответственность исключительно перед обществом. Однозначно я попробую коммуницировать и все делаю для того, чтобы ни в коем случае не воевать. Я воевать, как боец в прошлом, готов”, – добавил Кличко.
Контекст:
В 2003 году Конституционный Суд Украины решил, что КГГА должно возглавлять лицо, которое было избрано городским головой. В ноябре 2010 года четвертый президент Украины Виктор Янукович разделил эти должности, в результате чего мэра Леонида Черновецкого на посту главы горадминистрации сменил Александр Попов. В 2014 году, после победы Кличко на выборах городского головы Киева, пятый президент Петр Порошенко назначил его главой КГГА.
В 2019 году тогдашний глава Офиса президента Андрей Богдан отправил в Кабмин письмо с “напоминанием” о необходимости внесения представления на увольнение Кличко с должности главы КГГА. Кабмин через некоторое время согласовал увольнение, но указ президента так и не был подписан. Кличко подал против Богдана и Кабмина иск в суд, а на Богдана также пожаловался в полицию.
Осенью 2020 года Кличко победил на выборах мэра Киева в первом туре.
В мае в Киеве прошло более 30 обысков на коммунальных и коммерческих предприятиях, правоохранители вручили 11 сообщений о подозрении. В партии УДАР считают массовые обыски в столице давлением и попыткой дискредитации Кличко и его политсилы. Сам мэр Киева заявил, что такого не было в Украине даже “в махровые времена” экс-президента Виктора Януковича.
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
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