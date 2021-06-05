Кличко рассказал, какие получает угрозы

Так он отреагировал на реплику журналистки, которая отметила, что, по слухам, уже есть кандидатура на пост главы КГГА.

“Мне постоянно угрожают, даже официальные чиновники говорят это. Я убежден в том, что президент как гарант Конституции должен придерживаться и своим примером показывать соблюдение законов. Я хочу напомнить, что исполнительная и законодательная власть объединены в одном лице в Киеве. Потому что Киев имеет особый статус, где мэр города, избранный киевлянами (и Конституционный Суд Украины в 2003 году это подтвердил), должен быть назначен председателем КГГА”, – отметил Кличко.

Он считает, что разделение полномочий главы КГГА и мэра Киева и назначение нового главы Киевской горгосадминистрации будет противозаконным и антиконституционным.

“Я убежден, что ключевая составляющая самоуправления – то, что человек несет ответственность исключительно перед обществом. Однозначно я попробую коммуницировать и все делаю для того, чтобы ни в коем случае не воевать. Я воевать, как боец в прошлом, готов”, – добавил Кличко.

Контекст:

В 2003 году Конституционный Суд Украины решил, что КГГА должно возглавлять лицо, которое было избрано городским головой. В ноябре 2010 года четвертый президент Украины Виктор Янукович разделил эти должности, в результате чего мэра Леонида Черновецкого на посту главы горадминистрации сменил Александр Попов. В 2014 году, после победы Кличко на выборах городского головы Киева, пятый президент Петр Порошенко назначил его главой КГГА.

В 2019 году тогдашний глава Офиса президента Андрей Богдан отправил в Кабмин письмо с “напоминанием” о необходимости внесения представления на увольнение Кличко с должности главы КГГА. Кабмин через некоторое время согласовал увольнение, но указ президента так и не был подписан. Кличко подал против Богдана и Кабмина иск в суд, а на Богдана также пожаловался в полицию.

Осенью 2020 года Кличко победил на выборах мэра Киева в первом туре.

В мае в Киеве прошло более 30 обысков на коммунальных и коммерческих предприятиях, правоохранители вручили 11 сообщений о подозрении. В партии УДАР считают массовые обыски в столице давлением и попыткой дискредитации Кличко и его политсилы. Сам мэр Киева заявил, что такого не было в Украине даже “в махровые времена” экс-президента Виктора Януковича.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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