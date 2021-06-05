“Жесточайший уровень стресса”. Психиатр прокомментировал “интервью” Протасевича

Он отметил, что на глубокую экспертизу ушло бы “недельки две”, а “пока очевиден высокий уровень стресса, жесточайший уровень стресса” у оппозиционера.

По словам психотерапевта, во время разговора у Протасевича на лице читается “очевидный страх”.

“Все остальные эмоции у него абсолютно неискренние: радость неискренняя, удивление неискреннее, гнев неискренний. То есть эмоция страха, тревоги, волнения табуирована, она скрывается им. Он понимает, что ему нельзя показывать страх, ему нужно быть уверенным, спокойным, говорить позитивные вещи. Но когда специалисты посмотрят его видеоинтервью, точно смогут сказать, что его позитивные эмоции – улыбки, смешки, стремление показаться на позитиве – они, очевидно, неискренние. Это не говорит о том, что он врет. Это говорит о том, что он находится в большом стрессе”, – объяснил Филатов.

Он рассказал, что в “профессиональном сообществе профайлеров и полиграфологов” пришли к выводу, что складывается впечатление, что Протасевич “минут 20–30 пообщался с условным “злым полицейским”, после чего ему предложили пообщаться с “добрым полицейским”.

“И вот этот самый интервьюер и все остальные опрашивающие его люди играли роль “доброго полицейского”, с которым, конечно, после злого очень хочется общаться, чтобы доказать, что “я хороший, не надо со мной по-плохому, я готов по-хорошему”, – подчеркнул психотерапевт.

Контекст:

Полуторачасовое “интервью” Протасевича вышло на провластном канале ОНТ вечером 3 июня. В нем оппозиционный журналист, в частности, сказал, что признал вину по уголовному делу об организации массовых беспорядков, заявил, что не хочет больше “лезть в политику”, а также прокомментировал слухи о якобы участии в батальоне “Азов”. При этом на его руках были видны следы травм.

В команде лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской заявили, что Протасевич – “заложник в руках террористов”. “Это не фильм, а запись результата пыток, и таким образом режим свидетельствует против себя”, – сказала пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина. Советник Тихановский Франак Вячорка заявил, что Протасевич является “заложником режима”.

Отец Протасевича выразил уверенность, что его сына заставили говорить все, что было сказано в интервью ОНТ. Также он обратил внимание, что к Роману не допускают адвоката, но допустили телевидение.

В МИД Великобритании заявили, что “интервью явно проходило под принуждением”.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку якобы из-за сообщения о минировании (впоследствии взрывчатых веществ на борту не нашли). “Для сопровождения” самолета по поручению считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко был поднят истребитель белорусских ВВС.

После проверки борта белорусские спецслужбы сняли с рейса и задержали Протасевича и его девушку, россиянку Софью Сапегу (в Минске с самолета сошли еще несколько человек, в Ryanair подозревают, что это были агенты КГБ Беларуси, Лукашенко отрицает). Их признали политзаключенными.

По данным белорусских СМИ, Протасевичу вменяют три статьи Уголовного кодекса Беларуси с максимальной санкцией до 15 лет.

Вечером 24 мая появилось видео с Протасевичем, в котором он говорит, что находится в СИЗО в Минске, сотрудничает со следствием и дает признательные показания “по факту организации массовых беспорядков в Минске”. В Европе отмечали, что на лице журналиста были видны следы избиения.

Преследование Протасевича связывают с Telegram-каналом NEXTA. Паблик получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов в Беларуси.

Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.

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