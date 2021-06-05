Жителей ОРДЛО, которые хотят вакцинироваться от коронавируса, освободят от самоизоляции – Госпогранслужба

Об этом пресс-центр Госпогранслужбы проинформировал в Facebook.

“Без самоизоляции будут пропускаться [через контрольные пункты въезда-выезда] граждане Украины, которые хотят пройти вакцинацию от COVID-19 на территории, где органы государственной власти Украины осуществляют свои полномочия в полном объеме, при условии предъявления приглашения на вакцинацию с уникальным идентификатором”, – говорится в релизе.

В ГПСУ уточнили, что списки граждан, приглашенных пройти вакцинацию, будут на КПВВ.

Министерство здравоохранения Украины 3 июня открыло запись на вакцинацию от COVID-19 для жителей оккупированных Россией ОРДЛО и Крыма.

https://www.facebook.com/DPSUkraine/posts/1932480563570349

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield и AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

По состоянию на 4 июня Украина получила более 4 млн доз вакцин от COVID-19, сообщили изданию “ГОРДОН” в Центре общественного здоровья Минздрава Украины.

В Минздраве заявляли, что в 2021 году Украина должна получить 42 млн доз вакцин от коронавируса.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. К утру 5 июня прививки получили более 1 млн украинцев, полностью вакцинированы почти 146 тыс. граждан.

Назначенный 20 мая министром здравоохранения Виктор Ляшко пообещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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