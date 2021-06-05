 

“Много подводных камней”. Советник Зеленского оценил возможность повышения прожиточного минимума

05.06.2021, 19:46, Новости дня
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“Понятна политическая целесообразность того, что нужно идти на увеличение прожиточного минимума, но есть много подводных камней. Первый, который я вижу, состоит в том, что для того, чтобы эффективно бороться с бедностью, нужно обеспечивать высокий экономический рост”, – сказал он.

По словам советника Владимира Зеленского, экономика должна ежегодно расти на 5%, а в 2021 году она вырастет примерно на 4,5%, чего “недостаточно даже для того, чтобы эффективно выполнять те задачи, которые стоят перед Украиной”.

“Что касается роста прожиточного минимума, то я понимаю, что это 40% от средней зарплаты, это означает, что мы быстро перейдем от 2,2 тыс. грн в месяц к примерно 5,5 тыс. грн, если учесть, что средняя зарплата в этом году примерно 13-13,5 тыс. грн. Будет значительное влияние на много выплат в Украине – штрафы, пени, пенсия. С одной стороны, нужно будет увеличивать расходы госбюджета, с другой – идти на то, что будут увеличены выплаты по многим направлениям, например, подача заявлений в суд, различные сборы”, – объяснил Устенко.

Контекст:

Сейчас в Украине прожиточным минимумом называют стоимость набора продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, достаточный для обеспечения нормального функционирования организма человека, удовлетворения основных социальных и культурных потребностей.

Размер прожиточного минимума влияет на расчет социальных гарантий (выплаты на детей, алименты, помощь по безработице), ряда госуслуг, штрафов за административные нарушения и ставку единого налога.

В декабре 2020 года прожиточный минимум в Украине установили на уровне 2189 грн в месяц. С 1 июля он будет составлять 2294 грн, а с 1 декабря – 2393 грн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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