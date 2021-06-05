Какие шторы надо купить, чтобы комната выглядела как у богачей даже с простым интерьером (5 моментов, на которые надо смотреть)

Шторы способны как испортить дорогой, стильный интерьер, так и сделать намного богаче самый скромный. Как же выбрать правильные шторы, о покупке которых потом не придется жалеть? Об этом — далее.

Плотность

Хорошие шторы должны быть плотными. Да, такие не будут стоить дешево, но экономить на качестве не стоит.

Плотные шторы не пропускают дневной свет, не просвечивают, они спасают от сквозняков и служат очень долго. Еще одно преимущество плотных, тяжелых штор — их способность хорошо держать форму. Плотный материал не накапливает пыль и статическое электричество — это еще два не менее важных его преимущества.

Качественные, плотные шторы не оставляют зацепок, стрелок на них тоже не бывает. Качественный текстиль можно стирать сколько угодно — он не изнашивается очень долго, не теряет своих качеств.

Цвет

Правильно подобранный цвет штор тоже имеет немаловажное значение: чем лучше он вписывается в картину интерьера, тем дороже он смотрится.

Шторы могут стать контрастом в общей картине (например, быть одного цвета с декором или покрывалом). Другой вариант — шторы в тон интерьера. Главное — чтобы была гармония.

Слишком ярких оттенков лучше избегать, от пестрых и неоновых вовсе стоит категорически отказываться. Всегда выигрышным вариантом окажется текстиль в глубоких темных или пастельных тонах. Хочется использовать что-то другое — лучше делать это дозированно.

Текстура

Текстура штор имеет еще большее значение, чем цвет. Блестящие шторы обычно смотрятся дешево, лучше выбирать изделия из матовой ткани, без кричащего блеска. Фактурная поверхность тоже придает дороговизны.

Единственный случай, когда уместны шторы с умеренным мерцанием, — это наличие в комнате обоев с блеском. Красиво и дорого смотрится жемчужное мерцание или эффект состаренного металла. Если блестящие обои сочетать с матовыми шторами (пусть даже с самыми дорогими и очень качественными), общая картина будет смотреться очень бедно, а оконное оформление попросту потеряется в интерьере.

Натуральность штор — это удобно, модно и экологично. Применив фантазию, можно легко включить в интерьер шторы из льна, бамбука, рогожки или хлопка. Неестественных составов лучше избегать — это уже и некрасиво, и немодно.

Сдержанность

Оборки, многослойность и прочие декоративные элементы давно вышли из моды. Не нужно украшать интерьер такими шторами, глядя на которые так и хочется сказать: “Дорого-богато”. Сейчас в моде простота, она будет популярна всегда.

Проще вписать в интерьер однотонные, но качественные шторы в один слой, чем “царский” многослойный декор, который будет только пыль собирать. Кстати, стирать его очень проблематично.

Правильные шторы — плотные, качественные, грамотно подобранные в тон интерьера. Идеально, когда они висят на всю стену: от самого потолка до пола, а не заканчиваются где-нибудь сразу под окном (с таким подходом даже самые дорогие шторы будут выглядеть дешевкой).

Цена

И вот что главное. Выбирая шторы, не нужно ориентироваться на цену, мол, если дорого, значит хорошо. Правильно подобранный декор может стоить недорого, но если он идеально впишется в картину, то весь интерьер будет смотреться стильно и гармонично. А шторы, стоящие баснословных денег, могут сильно все испортить.