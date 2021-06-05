Верность и женственность или элегантность и соблазнительность: какие чувства и эмоции способны передавать цвета нашей одежды

Вы когда-нибудь думали, что можете изменить свою жизнь, уделяя больше внимания тому, какой цвет одежды вы носите в течение дня? Вы знаете, что цвета влияют на эмоции и что означает каждый цвет?

В этой статье мы поможем вам узнать разницу между теплыми и холодными тонами и, что более важно, понять, что означает каждый оттенок, чтобы вы правильно использовали их.

Вы, наверное, замечали, что самые популярные компании используют определенные цвета в своей работе. Это потому, что они влияют на своих клиентов.

Приведем один из примеров. Если вы пойдете в ресторан, вы увидите красный, оранжевый или желтый цвета, которые используются в основном для интерьера или украшения. Это сделано для того, чтобы привлечь людей в заведение, а также улучшить внешний вид еды. Красный также положительно влияет на аппетит.

Еще один хороший пример – ночные клубы, где в основном используется черный цвет. Черный – самый сексуально привлекательный цвет. Затенение имеет большое значение, поскольку вызывает восторженную реакцию со стороны людей и может полностью повлиять на ваш внешний вид, а также на вашу личность в целом.

Теперь давайте более подробно рассмотрим значения цветов и эмоций, которые вызывает ваш наряд, и выясним, какую одежду носить.

Желтый

Желтый цвет – это радость, свет и тепло. Он поднимает настроение, дает положительные эмоции:

игривость;восторженность;уверенность в себе;жизнерадостность.

Красный

Красный – сильный цвет. На людей он действует возбуждающе и агрессивно. Он вызывает такие ассоциации:

сила;страсть;возбуждение;доминирование;сексуальная энергия;внимание;упорство.

Черный

Этот цвет считается одним из самых стильных в одежде и символизирует:

элегантность;власть;достоинство;изысканность;соблазнительность;тайна.

Черный провоцирует на неожиданные поступки.

Золотой

Золото – это:

освещение;мудрость;престиж;богатство;благополучие.

Белый

Белый цвет – это:

добродетель;плодородие;чистота;невинность;процветание.

Синий

Этот цвет символизирует деятельность и чрезмерную активность. Также он вызывает следующие ассоциации:

высокое уважение;знание;власть;доверие;серьезность;обязательность;мир;социальный статус;заботливость;хорошее здоровье;счастье;спокойствие;честность;верность.

Коричневый

Коричневый цвет:

надежный;доступный;расслабляющий;стабильный.

Зеленый

Этот цвет ассоциируется с листьями, травой, спокойствием и прохладой, поэтому не удивительно, что он приносит людям расслабление и умиротворение. Также это:

процветание;престиж;деньги;жизнеспособность;гармония;эффективность.

Зеленый улучшает аппетит, дарит ощущение уюта и безопасности, избавляет от плохих эмоций и поднимает настроение.

Розовый

Розовый цвет – это:

хорошее здоровье;успокоение;дружелюбность;сострадательность;верность;женственность;спокойствие.

В чем разница между теплыми и холодными цветами?

А теперь мы хотим поделиться тем, какие есть различия между холодными и теплыми цветами.

К прохладным относятся оттенки синего, зеленого и фиолетового. Они ассоциируются с небом, водой и листвой.

К теплым цветам относятся оттенки красного, желтого и оранжевого, они ассоциируются с огнем и солнцем.