 

В Туве задержан скрывшийся с места ДТП водитель грузовика

05.06.2021, 19:00, Новости дня
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Водитель, перевернувший грузовик с пассажирами в Чаа-хольском районе Тувы, задержан, сообщили в МВД республики.

«38-летний житель Чаа-Хольского района, находившийся за рулем грузового транспортного средства и допустивший его опрокидывание, <…> разыскан и задержан оперуполномоченными сотрудниками уголовного розыска МВД Тувы на одной из чабанских стоянок», – приводит ТАСС сообщение.

Как отметили в ведомстве, водитель будет доставлен в межмуниципальный отдел МВД РФ «Улуг-Хемский».

Ранее сообщалось, что грузовой автомобиль с пассажирами опрокинулся в Туве, пострадал 21 человек. Позже стало известно, что водитель скрылся с места ДТП.



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