В Туве задержан скрывшийся с места ДТП водитель грузовика

Водитель, перевернувший грузовик с пассажирами в Чаа-хольском районе Тувы, задержан, сообщили в МВД республики.

«38-летний житель Чаа-Хольского района, находившийся за рулем грузового транспортного средства и допустивший его опрокидывание, <…> разыскан и задержан оперуполномоченными сотрудниками уголовного розыска МВД Тувы на одной из чабанских стоянок», – приводит ТАСС сообщение.

Как отметили в ведомстве, водитель будет доставлен в межмуниципальный отдел МВД РФ «Улуг-Хемский».

Ранее сообщалось, что грузовой автомобиль с пассажирами опрокинулся в Туве, пострадал 21 человек. Позже стало известно, что водитель скрылся с места ДТП.