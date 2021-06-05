Захарова прокомментировала блокировку Twitter в Нигерии

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала блокировку соцсети Twitter в Нигерии, отметив, что «информационный монстр» не может диктовать государству, как ему жить.

Ранее администрация Twitter удалила запись президента Нигерии Мухаммаду Бухари. Запись, по мнению администрации, нарушает правила соцсети. На следующий день правительство Нигерии на неопределенный срок приостановило работу в стране соцсети Twitter.

«Посчитала соцсеть, что не так президент Нигерии знает историю Нигерии, как соцсеть. Посчитала и просчиталась. Нет теперь такой соцсети в Нигерии, пока власти Нигерии не посчитают иначе», – написала Захарова в своем Telegram.

По ее словам, эта тема была затронута на сессии, посвященной цифровому суверенитету и единому информационному пространству. «Информационный монстр, даже очень привлекательный, не может диктовать государству не своей регистрации, как ему жить, как трактовать исторические события, какие фильмы смотреть и какую музыку слушать. Иначе вместо свободы слова появляется диктатура приватизированной свободы слова», – добавила она.